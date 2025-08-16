Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska
La comentada sudadera de Lavrov

Trump y Putin negocian en Alaska un alto el fuego duradero para Ucrania

agencias

16 de agosto 2025 - 00:33

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe a su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, con un efectista despliegue de F-35, F-22 y el sobrevuelo del bombardeo estratégico avanzado B-2, una demostración de fuerza que no pasó desapercibida.

Los dos dirigentes se han reunido en Alaska para intentar acordar un alto el fuego definitivo en Ucrania.

