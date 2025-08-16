Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe a su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, con un efectista despliegue de F-35, F-22 y el sobrevuelo del bombardeo estratégico avanzado B-2, una demostración de fuerza que no pasó desapercibida.
Los dos dirigentes se han reunido en Alaska para intentar acordar un alto el fuego definitivo en Ucrania.
1/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
2/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
3/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
4/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
5/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
6/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
7/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
8/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
9/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
10/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
11/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
12/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
13/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
14/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
15/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
16/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
17/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
18/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
19/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
20/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
21/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
22/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
23/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
24/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
25/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
26/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
27/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
28/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
29/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
30/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
31/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias
32/32Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska/Agencias