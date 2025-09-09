Israel ordena la evacuación total de la Ciudad de Gaza

El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, ordenó a las 08:00 local (07:00 en la Península Ibérica) a los residentes de la Ciudad de Gaza a evacuarla por completo, en medio de la ofensiva militar para tomar la capital del enclave palestino que Israel lleva a cabo allí desde agosto.

"A todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este hasta el mar al oeste", escribió en su cuenta de X.

Una infografía que acompañó el mensaje indica que la orden afecta a toda la ciudad, donde, según la ONU, viven y se refugian cerca de un millón de personas.

"Por su seguridad, evacúen inmediatamente por la carretera de Al Rashid hacia la zona humanitaria de Al Mawasi", añadió, en referencia al área designada cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja, anunciada el sábado pasado pese a encontrarse ya saturada de desplazados.

Adraee subrayó que el Ejército israelí "está decidido a eliminar a Hamás" y que "operará en la ciudad de Gaza con gran fuerza, como lo ha hecho en otras partes del enclave".

Desde el inicio de la guerra en la Franja, el 7 de octubre de 2023, al menos 64.522 gazatíes han muerto en bombardeos israelíes, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo islamista Hamas.

Asimismo, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró este martes que el Ejército del país "atacó y destruyó" treinta edificios de varios pisos en la Franja de Gaza, que calificó de "terroristas". "El huracán azotó Gaza ayer con una fuerza sin precedentes", afirmó en su cuenta de X.

Según precisó, "treinta edificios terroristas de varias plantas fueron atacados y destruidos, y decenas de objetivos más fueron bombardeados para frustrar la observación y las infraestructuras de Hamás, y allanar el camino a las fuerzas de maniobra".

Katz advirtió de que, si Hamas, el grupo islamista que gobierna el enclave palestino, no depone las armas ni libera a los rehenes, "serán destruidos y Gaza quedará en ruinas".

El lunes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el Ejército israelí había destruido "50 torres terroristas en los dos últimos días", y señaló que los ataques contra rascacielos en la Ciudad de Gaza son solo un "preludio" de la operación terrestre que prepara Israel.

Desde el viernes, el Ejército israelí ha confirmado atacar al menos seis rascacielos en la capital del enclave palestino, donde conduce una operación militar desde agosto. Según sus fuerzas armadas, los edificios eran utilizados por Hamas como centros de operaciones.