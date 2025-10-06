Lecornu: "No se puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones" para gobernar

El primer ministro saliente francés, Sébastien Lecornu, manifestó este lunes que "no se puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones" para gobernar, deploró los "apetitos partidistas" que han llevado a su dimisión y pidió "borrar ciertos egos".

"Ser primer ministro es una tarea difícil, sin duda aún más difícil en estos momentos. Pero no se puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones" para gobernar, dijo Lecornu en una declaración pública para explicar las razones que le han llevado a renunciar al puesto pocas horas después de nombrar su Gabinete.

El primer ministro saliente afirmó en su declaración desde Matignon (sede del Gobierno) que había "intentado construir una vía (...) en temas que anteriormente habían estado bloqueados", como el seguro de desempleo y la Seguridad Social, para "reinstaurar la gestión conjunta" con los interlocutores sociales y "construir una hoja de ruta" para sacar al país de la crisis.

Lecornu enumeró tres razones que le impiden seguir siendo jefe de Gobierno.

En primer lugar, citó el hecho de que los partidos políticos "en ocasiones fingieron ignorar el cambio, la profunda ruptura que representaba no aplicar el Artículo 49.3 de la Constitución", que permite adoptar leyes sin el acuerdo del Parlamento, y que, según él, desbarataba el "pretexto para la censura previa" en la Asamblea Nacional.

Deploró, en segundo lugar, que "los partidos políticos siguen adoptando una postura como si todos tuvieran mayoría absoluta en la Asamblea Nacional".

El político macronista aseguró que durante las tres semanas de negociaciones que mantuvo con todo el arco parlamentario estuvo "cerca" de lograr un acuerdo, que las "líneas rojas se estaban volviendo naranjas y, a veces, verdes", y que él "estaba dispuesto a ceder, pero cada partido político quiere que el otro adopte su plataforma completa", lamentó.

En este sentido, recordó que "los acuerdos no son lo mismo que los compromisos" y para que se lleven a cabo es necesario "cambiar nuestra mentalidad y no querer implementar todo el proyecto y programa" de cada partido.

En tercer lugar, "la composición del Gobierno dentro del núcleo común (los partidos de centro y derecha que componen el gobierno) no fue fluida", reconoció.

Esas tensiones provocaron "el resurgimiento de algunos deseos partidistas, a veces relacionados (...) con las próximas elecciones presidenciales" de 2027, apuntó Lecornu.

El primer ministro dimisionario terminó su alocución con un mensaje "esperanzador y optimista" al pueblo francés: "se necesitaría poco para que funcionara" un Gobierno pero para eso hay que ser "más desinteresado", "quizás también un poco modestos a veces" y "tener en cuenta el interés general".

"El principio mismo de construir un compromiso entre partidos políticos es poder combinar líneas verdes y tener en cuenta un cierto número de líneas rojas, pero no podemos estar en ambos extremos, y algunos partidos políticos de la oposición lo han entendido, y me gustaría agradecérselo ahora", continuó.

Lecornu insistió en que, pese al fracturado mapa parlamentario (con tres bloques prácticamente con el mismo peso), las fuerzas políticas deberían "ser capaces de avanzar, al menos para que quienes quieren encontrar un camino para el país puedan avanzar".

Lecornu presentó este lunes la dimisión de su Gobierno al presidente francés, Emmanuel Macron, apenas 13 horas después del anuncio de su Gabinete, en un nuevo giro inédito de la crisis política que vive el país. Esa dimisión fue aceptada por el jefe del Estado, lo que abre las puertas a diferentes escenarios, incluida la convocatoria de elecciones anticipadas.