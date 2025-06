Rutte dice no estar "preocupado" por un posible fracaso de la cumbre OTAN por España

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este miércoles que no está "preocupado" sobre un eventual fracaso de la cumbre de la OTAN por la negativa de España a subir el gasto en defensa al 5% del PIB, y admitió que entiende que "son decisiones difíciles" y "cada país tiene que encontrar el dinero". En declaraciones a la prensa antes del inicio de la reunión principal de la cumbre de la OTAN, Rutte señaló que "claro que son decisiones difíciles, seamos honestos, los políticos tienen que tomar decisiones con pocos recursos", pero también justificó que "siete u ocho países que al inicio de este año no llegaban al 2 %, ahora sí lo van a alcanzar este año. Muchos decían que lo harían en 2030, pero ahora se han comprometido a hacerlo ya". "Los países tienen que encontrar el dinero. Y no es fácil. Son decisiones políticas. Lo reconozco totalmente".

Pero al mismo tiempo, hay una convicción absoluta entre mis colegas en la mesa: con la amenaza de Rusia, con la situación global de seguridad, no hay otra opción. Hay que hacerlo, de verdad", insistió Rutte. Sobre la cena la pasada noche organizada por los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Países Bajos, el secretario general aseguró que fue "espectacular" y que el monarca "dio un discurso fantástico", por lo que fue, insistió, "una gran cena". Y a la pregunta de cómo estaba el presidente estadounidense Donald Trump, respondió: "Estaba de muy buen humor".

Estados Unidos "está completamente comprometido con la OTAN y con el artículo 5", subrayó el neerlandés, después de que Trump rehusara ayer dar un apoyo explícito al artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte sobre la defensa colectiva y se limitó a decir: "Estoy comprometido a salvar vidas y a la seguridad y les daré una definición exacta cuando llegue (a la cumbre de la OTAN)". "También hay una expectativa, que se va a cumplir hoy, de que los canadienses y europeos aumenten su gasto, para asegurarnos de que no solo podamos defendernos de Rusia y otros, sino también para igualar el gasto con EE. UU., que es lo justo", añadió el secretario general.

Rutte volvió a defender el mensaje que mandó ayer a Trump en un tono que recuerda a la forma de expresarse del propio Trump y empleando palabras en mayúsculas y repitiendo adverbios. El neerlandés le señaló: "Vas a lograr algo que NINGÚN presidente estadounidense ha conseguido en décadas. Europa va a pagar, y de una forma GRANDE, como debe ser, y será tu victoria". "Sí, le mandé un mensaje a Trump y me parece bien que lo haya compartido. No es nada vergonzoso. Lo que dije es simplemente un hecho", zanjó hoy.