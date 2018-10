La Academia de Doctores premia la tesis de Israel Sánchez

La tesis de Israel Sánchez López, director del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, sobre el Officium Defunctorum de Tomás Luis de Victoria, ha sido premiada como una de las mejores de 2018 en la categoría de Humanidades por la Real Academia de Doctores de España. La entidad agrupa a todos los doctores del país de las distintas disciplinas y está adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. A esta edición han concurrido más de 200 trabajos.

La tesis, con el título El oficcium defuctorum de Tomás Luis de Victoria (1448-1611): Historia y estudio analítico, ha estado dirigida por el Catedrático de Historia de la Música Paulino Capdepón, experto en el Renacimiento, y fue defendida el 1 de marzo en la Universidad de Castilla La Mancha.

Según ha explicado Sánchez, se decantó por este oficio de difuntos para coro a seis voces porque lo conocía desde muy joven, cuando lo cantó en el coro del que formó parte. La obra le acompañó después y, en 2011, la abordó ya como director de la coral de la Sociedad Musical de Sevilla para el Festival de Música Antigua, con el que la llevó a otros festivales.

Ello le permitió profundizar en sus particularidades, que fue anotando y que ha recogido y ampliado ahora con su tesis. En ella hace importantes aportaciones sobre la obra cumbre del que es considerado el más importante compositor polifonista del Renacimiento español y uno de los más avanzados de su época.

El músico e investigador destaca varias cosas. Por un lado, en la tesis se dan a conocer datos de un oficio anterior, de 1584, para cuatro voces, que Victoria escribió y está debajo del Oficcium Defunctorum conocido, que se compuso para los funerales de María de Austria y Portugal, hermana de Felipe II. Ello permite ver cómo se construye la obra, en varios niveles.

“El estudio me ha permitido incluso establecer una aproximación al acto compositivo del autor, es decir, me he atrevido a establecer una ordenación del trabajo del artista desde que se aproxima al texto por primera vez y comienza a reflexionar sobre la manera correcta de actuar, que se ha revelado como un todo lógico y sólido en todas las decisiones, un trabajo técnico estructural muy fuerte sobre el que después Victoria ha superpuesto la libertad de su fantasía; técnica e imaginación como herramientas fundamentales para alcanzar la belleza de esta obra”, destaca.

Israel Sánchez también profundiza en los problemas de interpretación. Por su experiencia como miembro y director de coral, aporta soluciones sobre cómo abordar la obra desde ese punto de vista. Para ello ha estudiado además las diez principales grabaciones que existen del oficio.

Por otro lado, el director del Conservatorio Superior señala algo muy novedoso e interesante: el descubrimiento de un “volumen enorme” de números con una importante carga simbólica desde el punto de vista del cristianismo y otros conceptos, como el de las proporciones, tan importantes en el Renacimiento, en torno a los que se estructura la obra.