La ficha

ACCADEMIA DEL PIACERE

**** Femás'21. Accademia del Piacere: Alena Dantcheva, soprano; Fahmi Alqhai, viola soprano; Johanna Rose, viola tenor; Teodoro Baù y Christoph Urbanetz, violas bajo; Rami Alqhai, violone; Miguel Rincón, laúd; Pedro Estevan, percusión. Director: Fahmi Alqhai



Programa: 'Ars Melancholiae'

John Dowland (1553-1626): Lachrimae, or Seaven Teares (1604) / Gallardas diversas / Now, o now, I needs must part

William Byrd (1543/1623): Fair Britain Isle / Ye sacred muses / Out of the Orient Crystal skies / In Angel’s Weed / I thought that love



Lugar: Espacio Turina. Fecha: Viernes 19 de marzo. Aforo: Tres cuartos de entrada.