Alejandro Caraza, concursante de La Voz: “Mi meta es que la gente consuma mi música”

Alejandro Caraza ha sido uno de los concursantes del programa de La Voz 2023. Su hermano fue quien le impulsó a presentarse al programa para demostrar su talento y hacer lo que a él le hubiera gustado, llegar hasta donde ha llegado, a las puertas de la final del concurso.

Amante de la música desde siempre y admirador de Antonio Orozco, el sevillano Alejandro Caraza ahora centra su vida en la industria musical con el deseo de crear sus propias canciones y hacer que la gente le escuche.

Tiene entre manos diferentes proyectos y colaboraciones de las que no ha querido dar más detalle, pero que pronto se podrán escuchar.

- Ha concursado en el programa de La Voz 2023, ¿Qué le impulsó a presentarse?

- No fue impulso mío, porque no soy muy del programa y ese tipo de cosas, pero a mi hermano, que es un frustrado de la música, le hubiera encantado. Todo lo que yo soy, le hubiera gustado. Él fue el que empezó a meterme, me decía “tienes que ir, tienes que ir”, y cuando me di cuenta estaba metido. La sorpresa que me dio él a mí, después se la llevó él al saber que había entrado.

- ¿Hasta qué fase del programa ha llegado?

- Pues he llegado hasta los directos. Ahora me quedaba la semifinal y final. He estado en cinco programas, que está muy bien.

- Durante su paso por el programa ¿Ha notado presión?

- No, no es presión psicológica a la hora más que nada de cantar, sino de verte en tesituras y en situaciones que no estás acostumbrado a verte. Entonces ahí te puede un poquito más el nerviosismo, pero intentas calmarte. Es el sitio que, o tienes la cabeza fría, o te plantas en los altos escenarios y te quedas bloqueado.

- ¿Qué es lo que diría que ha aprendido del programa, lo que más le ha marcado?

- Me ha llamado mucho la atención la relación con Antonio Orozco y Nathy Peluso, pensaba que iba a ser más vocal o musicalmente, pero te aportan mucho en tu día a día como persona. Hace poco perdí a mi madre y para mí era todo. Muchas veces me levantaba en el hotel y se me venía el cuerpo abajo, pero el llegar allí, estar con gente que admiras y que te den un consejo, es bonito y aporta mucho.

- ¿Cuál es su objetivo principal en la industria de la música? ¿Tiene algún proyecto en mente?

- Ahora mismo tengo muchos proyectos de grabaciones y colaboraciones con artistas. He aprovechado un poquito ahora mismo el tirón del programa para hacer cosas. Me gustaría empezar a escribir mis propias canciones, tengo ya muchas cosas hechas, a ver por dónde va la cosa.

- Después de su paso por el programa, ¿Ha notado un cambio en cuanto a su reconocimiento, por ejemplo en redes sociales?

Eso es de las cosas que más me han entristecido del programa. Yo llevo, al fin y al cabo, toda la vida con la música, pero es verdad que la televisión hace mucho. Para la gente, cuando sales en televisión, eres otra persona. Vas por la calle y te paran e incluso gente que hacía veinte años que no te hablaba y te dan la enhorabuena y te dicen “a ver si nos vemos ahora". Pero es bonito que te reconozcan por la calle o gente de Argentina, de México, de todos lados del mundo, tengan el detalle de parar un minuto de su tiempo para escribirte algo. Es precioso.

- Lleva trabajando en la música mucho tiempo pero, ¿La compagina con alguna otra profesión?

La he estado compaginando mucho tiempo. Casi toda mi vida he estado trabajando con la música. Pero es verdad que ahora, en un momento de mi vida, he decidido que me puedo permitir dedicarme al 100% a la música. Ya van pasando los años, tengo la estabilidad, y ahora es el momento para hacerlo. Gracias a Dios va el camino bien.

- Si pudiera colaborar con algún cantante, ¿con quién le gustaría?

Me gustaría con Antonio Orozco, Pablo López o Pablo Alborán. En las redes sociales está todo el mundo siempre etiquetando a los dos para que haga algo con ellos.

- En cuanto a sus gustos musicales, ¿Qué canción es la que más le gusta cantar? ¿Alguna en especial?

Tengo muchas. Por ejemplo, en el programa he podido cantar una canción que me gusta mucho de Pablo Alborán “Que siempre sea verano”. En la final me hubiera gustado cantar “No te pude retener” de Vanesa Martín.

- ¿Quién es su gran referente en la música? ¿Por qué?

Siempre ha sido Antonio Orozco. En el programa he estado con él y le admiro, porque es una persona que empezó más o menos con treinta y pocos años y siempre ha ido hacia arriba. Le considero una persona muy cercana. De estar en Instagram y ponerse a hacer directos, hablar con cualquiera y meter en el directo a personas que ni él conoce. Le veo muy humanitario en ese aspecto, y la verdad que me gusta mucho su manera de llevar las cosas.

- Después de haber estado en La Voz y en Madrid, ¿Dónde ve más futuro para que su carrera musical salga adelante?

Me gustaría hacer teatro, disfruto con la música, pero me gustaría dejar de dedicarme a ella. En el aspecto de que la gente venga a verme a mí. No tener que hacer las cosas para gustarle a la gente. De poder hacer mi música y que la gente vaya a verme porque quiera escucharme y no porque quiera escuchar una canción de C. Tangana por mí. Quiero que la gente consuma mi música. Es mi meta o lo que tengo en mente.Y hablando de ciudades, la salida que hay en Madrid es el doble y hay cosas que aquí no hay.

- Por último, ¿saldría de su zona de confort? ¿Se ve algún día haciendo un tema de reggaeton?

Sí, ya lo he hecho. Tengo una colaboración hecha. Lo que pasa es que intento no hablar mucho de ella, pero la tengo, la tengo por ahí. Mira, dicen que Omar Montes apoya mucho a la gente, quién sabe. Sería muy chulo, una experiencia nueva. Me gustaría hacer otro tipo de música, no lo descarto.