Andy y Lucas suman tres noches de conciertos en el Cartuja Center de Sevilla con su gira de despedida

El dúo gaditano Andy y Lucas ha decidido retirarse de los escenarios debido a un problema médico que sufre uno de sus integrantes, Lucas González, por esta razón han querido hacer una gira de despedida por muchas de las ciudades españolas debido a que las entradas se agotaron en las ciudades principales como Sevilla, Barcelona. Ante tantísima demanda por parte los fans, los gaditanos que ya tenían dos fechas en la capital hispalense, el martes 30 de abril y el miércoles 1 de mayo sumarán una nueva fecha porque ya están agotadas las entradas para esos dos días. Las entradas para este último concierto en el Cartuja Center tienen un precio de entre 25 y 35 euros más los gastos de gestión.

Por el momento no se ha hecho público qué día será el tercer concierto en Sevilla, pero pronto saldrá esta fecha y las muchas otras de las diferentes ciudades que acogerán esta gira de despedida. Andrés Morales y Lucas González ha recorrido medio mundo cantando sus canciones y han cosechado mucho éxito tanto a nivel nacional como internacional. Esta larga carrera de más de 20 años subidos a los escenarios tiene como recompensa el cariño del público que no quiere perderse esta última cita con el dúo gaditano.

Todos los que quieran asistir a la gira llamada "Nuestros últimos acordes" podrán adquirir las entradas para la multitud de ciudades donde cantarán a través de la página web oficial de los gaditanos. Desde el 12 de diciembre hay un pre registro que da la opción de inscribirse a todos aquellos que no quieran perderse estos conciertos bajo ningún concepto y les garantiza una oportunidad preferente a la hora de realizar la compra de las entradas a partir del del día 19 a las 21 horas hasta el día 20 a las 21 horas.

Estar registrado previamente no garantiza que se vaya a poder conseguir la entrada, sino lo que les brinda es la oportunidad de acceder a ese link y comprarla frente a los que no lo hayan hecho. El inicio de la gira será en su ciudad natal, Cádiz y se subirán a las tablas del Gran Teatro Falla el próximo 20 de abril, aunque a partir del 20 de diciembre se podrán adquirir las entradas para este concierto único.

Lucas González ha querido advertir a los fans que no compren sus entradas en Viagogo ya que esta página no es la oficial y que si la compran en este sitio les están estafando porque no es el lugar permitido para poder comprar las entradas para su concierto. Lo han dejado en sus redes sociales y avisan de que el único lugar para adquirir los tickets para el concierto es el página oficial de Andy Y Lucas.

Listado de ciudades que visitarán Andy y Lucas en su última gira