Antonio Gala y el orgullo de ser andaluz: “El ‘American way of living’ no lo queremos ni bendito”

El 28 de mayo de 2023 se dio a conocer la noticia del fallecimiento del escritor Antonio Gala a los 92 años de edad. El poeta vivió muchos años en Córdoba, ciudad a la que llegó cuando tenía 9 años y en la que se encontraba cuando falleció y desde Andalucía y toda España se recuerda hoy su especial relación con el sur.

Esta relación se puede ver en las entrevistas que realizó a lo largo de los años. Fragmentos de una de ellas, en las que habla del estilo de vida de la región, fueron recordados hace apenas unos meses por una agencia de comunicación cordobesa, Boix Publicidad y Comunicación, que los recopiló en un vídeo para celebrar el 28-F, Día de Andalucía.

La nostalgia del sur y el ser

En el vídeo, que comienza hablando de la nostalgia del sur del escritor, se incluyen sus declaraciones sobre cómo sus suposiciones sobre lo bien que le iría a la región si se actuara como como lo hace en momentos clave como la celebración de la Semana Santa: "Si todo en el sur funcionase como en la Semana Santa, con la precisión, con la exactitud, la religiosidad, pagana o no, religiosidad, el respeto, la armonía, la belleza, la conjunción de todas las artes. Si todo funcionase como eso en Andalucía, Andalucía probablemente estaría a la cabeza".

La forma andaluza versus el 'American way of life'

En esa misma entrevista, Antonio Gala también hablaba de la forma de vivir del sur en relación a otros lugares, como en Estados Unidos (el conocido como 'American way of life'): "Andalucía es esto, este paisaje, esta luz, este sentido, este calor. Ellos son los que tienen la razón, que es necesario disminuir el techo de nuestras necesidades para disminuir la fatiga que nos cueste satisfacerlas. Porque el 'American way of life' no lo queremos ni bendito. Porque, aquí, interesa mucho más ser que tener".

El vídeo de Boix terminaba con el poeta diciendo lo siguiente: "El día que me recuerdo que me tengo que morir, tiendo una manta en el suelo y me harto de dormir".