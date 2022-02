Atalaya sonríe con Molière

En 1985 la compañía sevillana Atalaya estrenó su segundo montaje, Pa jartarse de reí, una creación colectiva con dirección de Ricardo Iniesta e interpretación de Carmen Gallardo -que entonces tenía 19 años-, Antonio Alonso, Francisco Gil y Javier Centeno. La propuesta no hubiera sido posible sin la pasión del gestor cultural Chus Cantero y su labor en la Diputación Provincial de Sevilla. "Se va la gente verdaderamente grande y a mi buen amigo Chus le dio por confiar en este grupo que estaba empezando. Él nos sugirió que nos dejáramos de títulos raros y que tras El jardín de las Hespérides (1984), nuestro primer montaje, hiciéramos algo divertido que pudiera entrar en el circuito de Diputación e ir de gira por toda España. Así creamos nuestra primera comedia, que se vio en unas 50 ciudades españolas, a alguna de las cuales volveremos ahora. Gracias a Pa jartarse de reí Atalaya sobrevivió y se consolidó un año después con Así que pasen cinco años, nuestro primer Lorca". Ricardo Iniesta, director y fundador de Atalaya, compañía que en 2023 cumple 40 años, rememora así su primera experiencia con la comedia, a la que ahora regresa para celebrar, en clave de musical, El avaro de Molière en el cuarto centenario del nacimiento del dramaturgo francés. Carmen Gallardo, consagrada como una de las mejores intérpretes españolas y actriz fetiche de Iniesta, encabeza el reparto y encarna al viejo y mezquino Harpagón, el personaje principal de esta obra que desde este viernes al domingo sube a las tablas del Lope de Vega tras su estreno absoluto en el Teatro Calderón de Valladolid, que coproduce el montaje.

Atalaya retorna al Lope después de seis años de ausencia, recordó el director artístico del teatro, Carlos Forteza. La vuelta "a su casa" de esta "sólida y señera compañía que lleva el nombre de Sevilla por los escenarios internacionales más exigentes" también lo celebró el alcalde, Antonio Muñoz, que quiso apoyar la presentación de la "relectura contemporánea y reflexiva" que Iniesta ha hecho de un clásico universal.

El avaro, que cuenta con coreografía de Juana Casado y Lucía You, música de Luis Navarro y los coros y cánticos de Marga Reyes y Lidia Mauduit, ahonda "en el lado más mezquino y egoísta del ser humano", según su director, y aborda temáticas completamente actuales como los estragos que causan el dinero y el poder o la desigualdad de clases.

Además de Carmen Gallardo, otros siete actores de varias generaciones formados en la compañía -Silvia Garzón, Selu Fernández, María Sanz, Enmanuel García, Garazi Aldasoro, Raúl Vera y Lidia Mauduit- interpretan y cantan hasta una veintena de pegadizos temas musicales que ponen en la picota a los poderosos que roban y, por supuesto, al tacaño patológico que vive aterrorizado por que le roben su fortuna y antepone el dinero a la felicidad de sus seres queridos.

"Si la envidia es el peor pecado para uno mismo, la avaricia es el peor pecado capital para los demás, porque es a costa de los otros que vas encumbrándote. En nuestra versión actualizamos el clásico para hacer un homenaje soterrado a los grandes avaros de este país, algunos de los cuales se han ido a vivir muy lejos de aquí", avanzó Iniesta, cuyo vínculo con las grandes tragedias como Rey Lear o Madre Coraje le han reportado sus mayores éxitos -hasta ahora- y le valieron en 2008 el Premio Nacional de Teatro.

"La comedia musical no es mi lenguaje", reflexionó el director. "Con todos mis respetos a Billy Wilder, yo me quedo con Dreyer y con Orson Welles. ¿Para qué me he metido en esto con lo bien que estaba haciendo Marat/Sade y revisando clásicos contemporáneos? Probablemente porque quería hablar del poder de otra manera y sacar todo lo brechtiano que hay en Molière, esa crítica social despiadada que aquí nos permite hablar de dinero pero también de bancos y desahucios. No descarto seguir haciendo comedia; yo, en el fondo, soy muy payaso", añadió Iniesta.

El director, célebre también por su exigencia, ha supervisado más de cien ensayos "con mascarilla" de su comedia musical, un montaje que se inspira en la adaptación cinematográfica que Tonino Cervi hizo en 1990 para dar una visión más actual del clásico y que interpretó Alberto Sordi. Asimismo ha tenido presente la que rodó el francés "de padre sevillano" Louis de Funès, "un maravilloso actor que siempre hizo malas películas y que, en su único trabajo como director de cine, ofreció una adaptación muy disparatada de la obra", añadió.

Para Ricardo Iniesta Molière, al que Atalaya adapta por vez primera, "es mucho más importante en la historia del teatro universal como director y creador de una filosofía de teatro y de un modelo de interpretación que como autor, al igual que ocurre, en mi opinión, con Bertolt Brecht. Molière puso en valor la comedia en el siglo XVII y le dio un podio; anticipó la idea de las compañías itinerantes, se enfrentó a todos los poderes (la iglesia, por ejemplo, prohibió Tartufo antes de su estreno por considerarla un ataque a la religión) y nos enseñó lo importante que es saber contra quién hacemos teatro".

En 2023 Atalaya cumplirá cuatro décadas de actividad y lo festejará llevando lo mejor de su repertorio y su nuevo proyecto Esperando a Godot a los tres grandes teatros sevillanos -Maestranza, Lope de Vega y Central- y también a Madrid, además de presentar en el Festival de Sevilla la película documental sobre su trayectoria El abrazo del tiempo, en la que comparten sus testimonios grandes nombres del teatro español como José María Pou y José Luis Gómez. "Vamos a llegar a los 40 años en plena efervescencia, con una decena de espectáculos en gira y actuaciones en varios países (Noruega, Chipre, Irán, Cabo Verde...). Será como si, teatralmente hablando, fuéramos adolescentes. Y una de las claves del éxito es seguir atrayendo a los jóvenes. Nos da mucha vida incorporar a la compañía a alumnos que pasan por nuestro laboratorio y así renovarnos".

Ricardo Iniesta, por último, no dejó pasar la oportunidad de elogiar al actual regidor de la ciudad, Antonio Muñoz, curtido como delegado de Cultura, Turismo y Hábitat Urbano. "Soy conocido en la ciudad por darle caña a los políticos pero también he de decir que me siento por primera vez orgulloso de tener un alcalde que es referente de modernidad y buen talante. Sevilla ha contado con buenos alcaldes pero para mí Antonio Muñoz es el mejor que ha tenido esta ciudad y se está rodeando de un equipo magnífico", apostilló.