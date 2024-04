Bronca política por la gestión de la Bienal y del FeMÀS

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha acusado al Gobierno local del popular José Luis Sanz de "perder" dos ayudas estatales de 140.000 euros para la Bienal de Flamenco y otros 20.000 euros para el Festival de Música Antigua de Sevilla, FeMÀS, tras haber presentado "tarde y mal las correspondientes solicitudes". Por su parte, la edil popular de Cultura, Minerva Salas, ha pedido al PSOE que "deje de intentar confundir" y no instrumentalice políticamente un "desfase administrativo".

El Ayuntamiento cuenta con estas ayudas desde 2007 pero "para las ayudas correspondientes a 2024, el ICAS ha presentado fuera de plazo la solicitud", ha indicado Muñoz. Un plazo que comenzó el 11 de marzo y finalizó el 2 de abril. Esta situación excluye al Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) -entidad que se encarga de la gestión- "de forma automática para percibir lo previsto para la presente convocatoria, es decir, 20.000 euros para el FeMÀS y 140.000 para la Bienal", ha explicado Muñoz.

Por su parte, la concejala de Cultura ha hecho especial hincapié en que el FeMÀS "se ha celebrado con un gran éxito de público y ya estamos trabajando en la próxima edición". "Hemos anunciado ya hasta la clausura, que será en la mañana de Domingo de Ramos de 2025 con la Pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach desde el Maestranza", ha destacado.

En cuanto a la Bienal de Flamenco, "no sólo no peligra sino que hemos aumentado prácticamente un 20% el presupuesto, puesto en marcha colaboraciones público privadas de patrocinio inverso. Hemos diseñado y presentado ya una programación histórica, con el cartel de no hay entradas ya en muchos espectáculos", ha apostillado Salas.

La concejala de Cultura ha afirmado que no era intención del Gobierno local "esperar que sea el Ministerio el que venga a salvar ningún proyecto cultural de la ciudad, porque al Gobierno de Pedro Sánchez ni está ni se le espera en sevilla". Por último, ante las recriminaciones del PSOE al Gobierno local, Salas le ha pedido no "enturbiar el trabajo de los funcionarios" con "un desfase administrativo para ensuciar el nombre de los trabajadores".

En cuanto a estas acusaciones, Muñoz ha manifestado que "Sanz está permanentemente quejándose del trato que dispensa el Gobierno a Sevilla y cuando se ponen ayudas encima de la mesa no las aprovecha".