La ficha *** Chano Domiguez y Diego Amador dúo. Piano: Chano Domínguez y Diego Amador. Percusión: Diego Amador hijo. Lugar: Teatro Lope de Vega. Fecha: Sábado, 13 de febrero. Aforo: Tres cuartos.

El concierto culminó, con excelente criterio, con Spain, el tema que abrió tantas puertas a principios de los 70 en el mundo del jazz y del flamenco. De hecho, este concierto no hubiese existido sin Chick Corea. Tampoco estos dos músicos serían lo mismo sin el mítico pianista norteamericano recién fallecido. Las referencias a Corea fueron continuas, con un par de guiños a Zyriab, el disco de Paco de Lucía en el que colaboró el pianista. También sonó la rumba Para Chick que compuso Domínguez hace treinta y tantos años. Domínguez y Amador metieron en su coctelera sonidos propios y ajenos y así, además de clásicos contemporáneos del flamenco y del jazz, sonaron melodías de la canción de autor sudamericana y del tango porteño según Luis Salinas. Se trata de dos intérpretes tan personales que hacen suyo todo lo que tocan. No es la primera vez que Domínguez, al que le hemos escuchado en solitario, a dúo, trío, en combos reducidos, en big bands, junto a grandes voces solistas, etc, se presenta con una propuesta a cuatro manos con otro pianista. Dos intérpretes cuyos repertorios, armonías y ritmos se nutren principalmente del flamenco y del jazz. Pero que suenan muy distintos. Dos colores diferentes y complementarios. El gaditano es brillante, luminoso, muy social. Espectacular. El de Sevilla es íntimo, austero y derrocha la inventiva del autodidacta. Su pulsación se alimenta de una larga tradición guitarrística. Dialoga, además, con la vanguardia de su instrumento.

La soleá del Churri fue un monumento y Domínguez se creció en su versión en solitario de Gracias a la vida de Violeta Parra.