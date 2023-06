El cortijo de Cuarto de Bellavista acogerá a seis compañías de danza del Festival de Itálica

Cada año, la Diputación Provincial, promotora en exclusiva del Festival Internacional de Danza de Itálica, trata de incorporar espacios nuevos a la muestra. Esta edición, junto a los grandes espectáculos que se están exhibiendo en el Teatro Romano de Itálica, la apuesta ha sido llevar los trabajos más íntimos o de investigación a un espacio más reducido.

Ese espacio será el patio del cortijo de Cuarto, dedicado a las labores agrícolas normalmente pero que ya conoce bien los entresijos de las artes escénicas puesto que fue la sede del Instituto del Teatro, desaparecido a comienzos de este siglo y del que salieron muchos de los actores que hoy pisan los escenarios de este país.

Para inaugurarlo, la bailarina y coreógrafa de danza contemporánea Lali Ayguadé presentará por fin en Sevilla su pieza Runa, la primera de larga duración que baila a dúo junto al bailarín Lisard Tranis.

El espectáculo consiguió este año el Premio Max a la Mejor Coreografía, mientras que ella se hacía con el de Mejor Intérprete Femenina de Danza y Tranis quedaba finalista como intérprete masculino.

La coreógrafa afirmaba esta mañana en la presentación celebrada en la sede de la Diputación, que “mis obras son siempre muy teatrales y Runa es un espectáculo muy especial. Su tema principal es la runa de la memoria a través de los objetos de una casa y, para ello, hemos trabajado mucho las transformaciones mediante el uso de un gran número de prendas de vestuario y de numerosos objetos”.

La coreógrafa destacó también el trabajo realizado por sus colaboradores, Ferrán Casanovas con el vestuario y Conchita Pons con las luces, a la hora de transformar el espacio y destacó el papel de la música, una partitura muy cinematográfica compuesta por el sevillano Miguel Marín.

En representación de Fernando Romero Cía. Flamenca, que presentará el jueves 29 de junio el estreno absoluto de Estrellas eléctricas aplastadas por el tacón. Picasso poeta, asistió esta mañana a la presentación la bailarina y coreógrafa Manuela Nogales, en este caso como en la dramaturgia.

Nogales destacó el carácter polifacético de Picasso quién, además de pintor, se decía poeta y bailarín, y la maravilla que había supuesto para todo el equipo leer los poemas compuestos por él entre 1935 y 1954.

“El espectáculo arranca con un alegato en favor de la danza y lo único que pretende es reflejar el juego de lenguajes que utilizó Picasso y esa libertad creativa tan maravillosa y tan necesaria tanto entonces como en los tiempos difíciles y confusos que vivimos hoy. En sus poemas, al igual que en la danza, no se puede buscar una narrativa racional; en cambio, hay montón de imágenes, de colores, de humor…”, afirmó Nogales.

Un juego de lenguajes, el de los poemas de Picasso, que Fernando Romero, artista ecléctico él mismo, ha querido plasmar con un equipo en el que, además de su baile y del cante de Miguel Ortega, estarán en escena la pianista Natalia Kuchaeva, Carolina Alcaraz con la percusión sinfónica y el conocido actor Juanjo Macías como artista invitado.

Respecto a la música, amén de los cantes flamencos, en el espectáculo de Romero se escucharán sobre las músicas de otro rompedor como fue Erik Satie.

El lunes 3 de julio le tocará el turno a Florencia Oz & Isidora O’Ryan con Antípodas, un espectáculo íntimo y sensorial sobre la individualidad y la dualidad que obtuvo el mayor de los éxitos tanto en su estreno, en el Fesival de Jerez de 2021 (donde obtuvo el Premio Revelación) como en la pasada edición de la Bienal de Flamenco y en otros escenarios donde se ha presentado.

La bailaora chilena, que no ha podido estar presente esta mañana en la Diputación por estar trabajando fuera, ha emprendido hace poco su camino en solitario tras una brillante etapa en el Ballet Flamenco de Andalucía y en la compañía de Rafaela Carrasco.

Tampoco ha podido asistir a la presentación Sara Calero, cuyo espectáculo La finitud, estará en el cortijo el jueves 6 de julio. En él, esta artista única y extraordinaria mezcla como suele -y porque puede- la mejor danza española, el flamenco, una imaginación desbordante y un sentido del humor que, en esta ocasión, es capaz de conjurar a la misma muerte. Con ella y su baile, la cantaora Gema Caballero, la guitarra flamenca de Javier Conde y el bajo eléctrico de Juanfe Pérez.

El lunes 10 de julio tendrá lugar otro estreno absoluto, esta vez de la mano de la compañía sevillana Teatro del Velador. Según su director, el veterano Juan Dolores Caballero, Hamvito surgió de la lectura del libro La poética del espacio, en el que Gaston Bachelard habla, entre otras cosas, de los ‘soñadores de casas’ y de esa casa primigenia que todo el mundo lleva consigo.

En palabras del director, “Hamvito no es más que una secuencia de imágenes que se van sucediendo en el espacio y que giran en torno a todos esos recuerdos de la casa como ámbito interior de la persona. Esta vez, sin embargo, no he querido hacer un espectáculo crítico ni entrar en un mundo de sentimientos como en otras ocasiones, aunque naturalmente habrá enanos, gigantes, deformes y todas esas figuras que pueblan mi imaginario”.

La pieza estará interpretada por tres bailarines, autores también de la coreografía, Renata Edison, Ale Delavi y Raúl Heras, y contará con la música en directo, del chelista Sancho Almendral.

Y para cerrar el ciclo, el 13 de julio los aficionados sevillanos a la danza contemporánea tendrán ocasión de ver La piel vacía de la compañía Siberia Danza, una pieza para cinco bailarinas que explora el concepto de piel como límite y como medio para llegar al otro, como habitáculo gozoso y como cárcel.

Para ello, la directora y coreógrafa de la compañía, Paloma Muñoz ha ideado un vestuario de látex que funciona como una piel artificial y una instalación sonora con micrófonos que amplifican los sonidos de los cuerpos.

Los seis espectáculos tendrán lugar en el patio del Cortijo de Cuarto a las 22:30 de la noche. Para más información: www.festivalitalica.es