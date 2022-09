La Fundación SGAE celebra sus 25 años de trabajo

La Fundación SGAE celebra estos días sus 25 años de trabajo continuado. Lo hace con numerosas actividades culturales y cinco encuentros profesionales que repasan el compromiso de la entidad con la creación autoral a lo largo de estas más de dos décadas. La pasada semana fue el turno de la sede de la entidad en Sevilla, en el espacio cultural Cartuja Center CITE, en un acto que reunió a más de un centenar de socios de la entidad, representantes de instituciones culturales así como asociaciones profesionales y otros agentes del sector, "cómplices de Fundación SGAE en el camino recorrido durante más de dos décadas", destacan desde la Fundación. Representando a la entidad protagonizaron el acto Antonio Onetti, presidente de SGAE, Juan José Solana, presidente de la Fundación SGAE, Antonio Gonzalo, presidente del Consejo Territorial de Andalucía, acompañados por José Lucas Chaves, director de SGAE Andalucía, y Rubén Gutiérrez, director general de la Fundación. Entre los invitados asistentes destacaron el secretario general de Cultura de la Junta, Salomón Castiel, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, o una nutrida representación de creadores entre los que se mezclaban acentos de distintas generaciones como Los del Río, Manuel Marvizón, Juan Luis Calceteiro (Cantores de Híspalis), Jesús Bola, Paco Ortega, Califato 3/4, Cristian de Moret, Remedios Málvarez, Paloma Peñarrubia, Iván Martínez Lacámara, Laura Hojman, Bernabé Rico, Guillermo Rojas, Alfonso Zurro, Antonio Álamo, el dúo Síndrome Clown, Ángel López y Elías Sevillano (Sala Cero), o Julio Muñoz (Rancio sevillano), por citar algunos nombres. Hubo también representación de asociaciones, plataformas, festivales y medios como ASECAN, Monkey Week, LaSuite, GECA, AAMMA, CICUS, Academia de las Artes Escénicas de Andalucía, Festival FOC Cultura con Orgullo, Canal Sur TV, eldiario.es/Andalucía, EFE y Onda Local-EMA RTV.

Fue el presidente del Consejo territorial andaluz, Antonio Gonzalo, quien dio la bienvenida a este momento festivo, pero apuntó "el gran esfuerzo y la importancia" de las ayudas sociales de la entidad a los socios más vulnerables, que se "incrementaron durante la pandemia para autores en situaciones críticas". Por otro lado, recordó que nos espera un "futuro halagüeño": "la gente ha vuelto a llenar conciertos y obras escénicas con muchas ganas de vivir". La gestora cultural Violeta Hernández y la cineasta Laura Hojman sirvieron de portavoces de las asociaciones, autores y profesionales que van de la mano de la Fundación SGAE: "Soy una defensora acérrima de la gestión y la colaboración con las instituciones desde el sector privado, y creo que no se pueden hacer proyectos culturales de envergadura sin ir de la mano de colaboradores públicos y privados, porque la cultura no es solo cuestión de inspiración, sino de esfuerzo y trabajo, donde se necesitan contextos, procesos, herramientas, recursos, y el tiempo de autores y gestores para crearla", señaló Hernández. La productora incidió, además, en que hay que apoyar la cultura desde las instituciones "no solo porque cree empleo y riqueza, sino porque genera bienestar, felicidad y nos emociona, genera pensamiento crítico y nos hace más fuertes como sociedad".

En el caso de Hojman, quiso compartir esta celebración por su "agradecimiento a la Fundación SGAE" desde sus inicios como directora y guionista: "ya en mi primer documental pude contar con este apoyo. Es importante que apuesten por ti, no solo con ayuda material, sino con un voto de confianza, eso nos hace sentirnos parte de una gran familia de creadores". Recordó también la buena sintonía con el equipo de la Fundación SGAE en su etapa de presidenta de la Asociación AAMMA de mujeres del audiovisual, "equipo en el que encontré a unos interlocutores amigos, dispuestos a escuchar y ayudarnos a sacar adelante proyectos de visibilización del trabajo de las mujeres cineastas". Por su parte, el presidente de SGAE Antonio Onetti, encargado de dar paso a la actuación musical de la noche, puso el foco en el ADN de la entidad: "Primero, colaborar entre nosotros –hacemos una gestión colectiva de derechos-, pero también con la sociedad, con la que interactuamos constantemente, con nuestras obras y generando muchos espacios donde se desarrolla la cultura". No dudó en apuntar que los creadores de SGAE son la cultura de este país en una parte importante: "pertenecemos a ella, pero queremos proliferar y para eso tenemos a la Fundación SGAE, nuestro brazo armado, que ha repartido ayudas para poder escribir a compositores, escritores de teatro, de cine y del audiovisual".

La terraza panorámica El Cielo del Cartuja Center CITE fue testigo, además, del gran momento de la noche, protagonizado por el tándem Perrate|Árbol. Este dúo iconoclasta de reciente formación propuso a los invitados una inmersión en el mundo de las bandas sonoras imaginarias, partiendo desde el flamenco, la electrónica y la experimentación con loops, samples y texturas. Toda una aventura conjunta del músico y compositor sevillano Miguel Marín Pavón (Árbol) y del cantaor Tomás de Perrate, de Utrera. Amenizado por un cóctel, el acto culminó con la sesión musical de la Dj La Rubia Pincha. Tras este nombre figura la periodista Elena Gato, habitual en la comunicación de festivales como Monkey Week o Canela Party, y miembro creativo de Un país para escucharlo (RTVE), y a medio camino entre la precisión técnica y un rosario de estilos contrapuestos con querencia por el pop, rock y la electrónica nacional más alternativa.

Bajo el lema 25 años creando futuro, la celebración proseguirá en Bilbao (27 septiembre) y Santiago de Compostela (13 octubre). Fechas a las que se sumó la sede de Catalunya, el pasado 22 de junio, coincidiendo con la inauguración de la Sala Ramón Muntaner, y la de la Comunidad Valenciana el pasado día 12.

Pero no todo ocurrió en la terraza. Para conmemorar las bodas de plata de la Fundación SGAE, de manera paralela la SGAE organizó, al igual que en otras ciudades, un encuentro con profesionales referentes del sector cultural con los que ha colaborado a lo largo de estos 25 años, y autores y autoras de la Sociedad General de Autores y Editores. De 18.30 a 19.30h, la Sala de Ensayos del Cartuja Center CITE acogió la mesa redonda ‘El audiovisual y la música en tiempos del metaverso’, moderada por el propio Antonio Onetti, en la que participaron los compositores Paloma Peñarrubia e Iván Martínez Lacámara, y la cineasta Remedios Málvarez. Acto de entrada libre que vio su aforo completo.

Fundación SGAE: 25 años de historiaEl 11 de diciembre de 1997 la Sociedad General de Autores y Editores presentó la Fundación Autor con el propósito de fomentar y facilitar la creación de sus socios y socias. Desde entonces, y ya renombrada como la Fundación SGAE en 2013, ha estado presente en más de 6.000 actividades de promoción de repertorio por todo el mundo, ha prestado más de 150.000 ayudas para autores y autoras en sus procesos de creación y ha publicado más de 300 títulos que conforman un catálogo editorial completísimo que incluye ensayos, estudios y dramaturgias de autores y autoras. Entre sus informes más destacados figura el Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales, un análisis de referencia del consumo de cultura en España que se elabora desde 1999 y que sirve de puente para diversos estudios como el Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Cultura, entre otros. Respecto a las ayudas de carácter social, aquellas que se otorgan a socios y socias en situación de vulnerabilidad a través del Área Social y Asistencial, la Fundación SGAE a lo largo de estas dos décadas ha beneficiado a m