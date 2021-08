Icónica Fest aspira a crecer "y traer a Sting y Tom Jones a Sevilla"

Traer en septiembre a Sevilla a la banda de pop rock estadounidense One Republic -en el que será el otro concierto español de su gira junto con el del Wizink Center de Madrid-, confirmar el tirón de Raphael -el único artista con dos fechas y que va el primero en la venta anticipada de entradas- o devolver a Sevilla a Mónica Naranjo, los Gipsy Kings, Zucchero y Rosario son algunas de las alegrías que Javier Esteban Romo, promotor y fundador del Icónica Fest, ha logrado con el cartel de su primera cita en la Plaza de España, que se celebrará del 22 de septiembre al 10 de octubre próximos. La iniciativa surge de la alianza entre su agencia Green Cow Music -que representa a artistas como Daniel Casares y Lin Cortés- y uno de los promotores más celebrados del panorama español, Martín Pérez, fundador y director de Concert Studio y creador de los festivales de los Jardines de Pedralbes o Cap Roig. Ambos han ideado un festival boutique que nace, explica Javier Esteban, "con la vocación de aunar música y gastronomía en el entorno único de la Plaza de España, que será un eje central de la propuesta, ya que vamos a usar unas plataformas transparentes para que podamos ver a los artistas abrazados por la arquitectura única de Aníbal González y el entorno del Parque de María Luisa".

Con el referente de festivales que aúnan cultura y naturaleza, como los ya citados o el madrileño Noches del Botánico, el Icónica Fest contará también como el de Jardines de Pedralbes con una zona que igualmente se denominará Village y que abrirá sus puertas en la Plaza de España a las 19:30 -los conciertos se ofrecerán de 22:00 a 24:00- para que, antes de recibir a los artistas, el público pueda disfrutar de los vinos y la gastronomía sevillana con propuestas como la que prepara ya el grupo La Raza. "Cap Roig y Pedralbes han sido distinguidos entre los mejores festivales de España en varias ocasiones y Martín Pérez está convencido de que eso ocurrirá con el Icónica Fest por las características y la belleza única de la Plaza de España", sostiene Javier Esteban, en cuyo currículo más reciente luce también la organización del rockero Caravan Fest en los jardines del CAAC o la actuación de Jennifer Lopez en el festival Marenostrum.

Su apuesta, en la que cuentan para su debut con el respaldo municipal, es "atraer en el futuro a Sevilla a grandes iconos de la música internacional, como Sting, Patti Smith o Tom Jones. Por eso ya estamos preparando el cartel de 2022 con algunas de las estrellas que, debido al Covid o el Brexit, no hemos podido traer este año, y que ojalá vengan a Sevilla sin las actuales retricciones de aforo", asegura.

Raphael, Mónica Naranjo y One Republic son las citas más demandadas en la venta anticipada

En su primera edición, Icónica montará un auditorio para 5.600 personas "pero sólo pondremos a la venta 2.500 entradas diarias para garantizar la distancia que exige la normativa sanitaria", detalla Esteban, que aspira a atraer "a un publico muy variopinto al que le interesen tanto los artistas convocados como lo que será una propuesta única, mimada en todos los detalles".

Entre esos reclamos él destaca, por ejemplo, el espectáculo inaugural que reúne a José Carreras y Sara Baras, el de la carismática diva francesa Carla Bruni o el de India Martínez, que subirá a muchos invitados y prepara una conexión en directo con artistas de Miami. "Por ahora los conciertos más demandados son los de Raphael, One Republic y Mónica Naranjo. Mi apuesta es que estaremos en un total del 85% de público en esta primera edición", pronostica Esteban, que no le teme a la crisis ni al entorno pandémico. Con esa actitud defiende los precios de las entradas de los conciertos, que oscilan entre los 132 euros de las localidades más caras para poder ver juntos a Carreras y Baras, o los 27,50 de las más económicas para escuchar a India Martínez, 22 euros en el caso de Gipsy Kings. "Producir un festival de este tipo es bastante costoso y los precios de las entradas los marca además el caché del propio artista pero creemos que en una ciudad como Sevilla, con un millón de habitantes, hay un nicho de mercado para estos conciertos tan especiales. Quizá no todo el mundo puede permitirse asistir al espectáculo inaugural de Carreras y Sara Baras pero hay distintas zonas y precios para cada concierto, muy asequibles, y festivales como Starlite y Tío Pepe, por ejemplo, tienen precios más altos que nosotros".

El espectáculo de Sara Baras y José Carreras triunfó en el Royal Albert Hall y llega a Sevilla renovado

Su socio Martín Pérez ha sido esencial en la confección de este primer cartel ya que fue quien llevó a cabo en 1997 el concierto de los Tres Tenores en Barcelona y la posterior gira con ellos, donde afianzó su relación y amistad con Josep Carreras, que inaugurará precisamente el Icónica Fest. El espectáculo que reúne al tenor con Sara Baras se estrenó con gran éxito de público y crítica en Barcelona, Madrid, Mallorca y el Royal Albert Hall de Londres. A Sevilla llegará renovado y lleno de sorpresas, porque ambos artistas están muy interesados en el proyecto. "Estuve hace tres semanas con Sara Baras y no para de idear cómo sorprender usando el escenario único de la Plaza de España, que es motivador tanto para el público como para los propios artistas", continúa.

"Rosario Flores llegará con una banda impresionante y su alegría nos hace mucha falta en este momento"

Aunque seguirán desgranando en las próximas semanas nuevas incorporaciones, la más reciente, anunciada este jueves, ha sido la de Rosario Flores, "que hacía varios años que no venía a Sevilla y está muy ilusionada por presentar aquí los temas de su nuevo disco, Te lo digo todo y no te digo ná, que está siendo un éxito en su gira nacional. Rosario ha cumplido tres décadas sobre los escenarios pero por ella no pasan los años, es pura energía, llegará a Sevilla con una banda impresionante y su alegría nos hace mucha falta en este momento".