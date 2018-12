Isaki Lacuesta: "Me lo tomo como un premio al trabajo de estos años"

Ha ganado dos veces la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, pero nunca hasta ahora Isaki Lacuesta había estado nominado a los Goya. Con Entre dos aguas, un filme a caballo entre realidad y ficción que cuenta con participación de la productora sevillana All Go Movies, ha conseguido hoy dos nominaciones en las grandes categorías: mejor película y mejor dirección. "Me hace mucha ilusión. Me lo tomo como un premio al trabajo hecho durante todos estos años", ha expresado el cineasta en la sede de la Academia de Cine, donde se han anunciado los finalistas a la 33 edición de estos premios, que se entregarán el 2 de febrero en Sevilla.

Lacuesta ha apreciado especialmente la nominación a mejor película, "porque es un reconocimiento a todo el equipo", ha dicho, "un trabajo invisible" que ha seguido las pautas marcadas desde la dirección, "que pareciera que no está escrita ni actuada". Entre dos aguas es la continuación, más de una década después, de La leyenda del tiempo. Lacuesta retoma el contacto con dos de sus protagonistas, Isra y Cheíto, dos hermanos gitanos de la Isla de San Fernando (Cádiz) marcados por la muerte de su padre.

El director catalán entreteje realidad y ficción para ofrecer al espectador la posibilidad de observar y reflexionar acerca de otros modos de vida, que no suelen tener cabida en los medios de comunicación. "Para mí este no es el otro cine español: es el cine que me gusta, el cine que hacen también León Siminiani o Jonás Trueba. Me parece un cine normal, mainstream y que todo el mundo debería ver", ha asegurado.

Su productor y distribuidor, Alex Lafuente de Bteam, sí cree que existe "otro cine español". "Y menos mal", ha apostillado, "en estos Goya está representado también por otras películas como Carmen y Lola, Viaje al cuarto de una madre o Ana de día, que lo tienen difícil en el circuito tradicional y esto ayuda".

Lacuesta ha aprovechado para criticar el discurso dominante en los medios de comunicación de que el problema es que se estrenan demasiadas películas. "Es un pensamiento que responde a la lógica del neocapitalismo a ultranza, de que hay que estrenar pocas películas en muchas salas y petarlo en dos semanas", ha dicho. Entre dos aguas se estrenó hace dos semanas y se mantiene en cines. Los distribuidores estudiarán la posibilidad de ampliar el número de salas a raíz de las nominaciones.

El director de Los pasos dobles -su primera Concha de Oro; la segunda la ha obtenido este año- admite que los premios le causan una especie de "esquizofrenia": por un lado la alegría de estar nominado y por otra el saber que las películas no son comparables entre sí y que cada una tiene su camino.