Nada cambió. Pese a los gestos conciliadores del martes, durante el acto de presentación de la próxima temporada, el paro convocado por el comité de empresa de la ROSS, que obligó ya a la cancelación de los dos conciertos de la semana pasada, impidió la celebración del primero de los dos conciertos del último programa de abono del curso, con la Sinfonía nº3 de Robert Schumann y la música incidental para El sueño de una noche de verano de Felix Mendelssohn en los atriles, un concierto que contaba con la participación de las voces femeninas del Coro del Maestranza, las sopranos Carolina de Alba e Irina Gureu como solistas, Manu Sánchez como narrador y la batuta de John Axelrod.

Anunciada por megafonía la cancelación, Axelrod, que es también director artístico de la orquesta, se subió al podio y se dirigió en español a un público que no pasaba de las cincuenta personas para pedirle disculpas y lamentarse por la falta de acuerdo. El maestro tejano envió con posterioridad a esta redacción el texto original del que quiso fuera su discurso, que, aunque en el mismo sentido, es algo más extenso del que realmente pronunció y fue recibido con generales aplausos: “Estoy aquí. En ropa de concierto. Para ustedes y para hacer música. Todo el mundo tiene derecho a hacer huelga. Pero no avisando en el último momento. No es lo que Mendelssohn y Schumann merecen. Yo tampoco. Ni el coro, los solistas y el narrador. Ni ustedes tampoco. ¿Dónde está el respeto que se merece? Deberíamos estar difundiendo la alegría de hacer música. Qué pena que no haya acuerdo”.