“John Biblia puede ser hoy un entrañable anciano que pasea por Bilbao o Glasgow”

John Biblia (Bible John), más de cincuenta años después, sigue siendo un enigma. Un asesino en serie que entre febrero de 1968 y octubre de 1969 acabó con la vida de al menos tres mujeres. Patricia, Jemima y Helen, tres mujeres jóvenes, entre 25 y 32 años, es la primera coincidencia; la segunda que las tres pasaron su última noche con vida en una conocida discoteca de Glasgow, la Barrowland Ballromm. Y la tercera coincidencia, la más llamativa, que es parte fundamental en la novela de Dolores Redondo, las tres mujeres tenían la menstruación cuando fueron asesinadas. A lo largo del tiempo, a Biblia se la han adjudicado diferentes personalidades, incluso se ha creído ver su modus operandi en otras posibles víctimas. La realidad es que nadie ha sido juzgado por las muertes de Patricia, Jemima y Helen. A partir de estos mimbres, la escritora vasca Dolores Redondo (Donostia, 1969) construye su nueva novela, Esperando al diluvio, que ha presentado en la ciudad de Bilbao, ciudad a la que vincula como posible lugar de escondite de John Biblia, a principios de los 80, cuando se produjo la gran inundación que la asoló.

En la jornada previa, lunes 14, Dolores Redondo mostró algunos de los lugares de Bilbao que aparecen en su nueva novela. La Plaza Nueva, la de Unamuno, los astilleros o la Campa de los Ingleses, “donde se ubicaba la empresa británica en la que yo incluyo a John Biblia, y que propicia su llegada a Bilbao”, explicó la autora. Ya en la presentación que ha tenido lugar en la mañana del martes, en el Teatro Arriaga, en un Bilbao lluvioso y gris, como si quisiera representar el escenario de la novela, Emili Rosales, director de Ediciones Destino, responsable de la publicación de Esperando al diluvio, ha comenzado su intervención señalando que “se trata de una obra, extraordinaria, que todo editor desea publicar alguna vez en su vida”. A continuación ha informado que la novela sale a la venta en España y latinoamérica, y que “ya han comenzado a realizarse las primeras traducciones, por lo que esperamos llegar a los 39 idiomas en los que están traducidos sus anteriores títulos”.

Dolores Redondo ha comenzado su intervención confesando que Esperando al diluvio es “una carta de amor a Bilbao, una ciudad muy importante en mi vida, y que siempre me ha tratado muy bien”. Redondo ha detallado, durante la presentación de su nueva novela, que “cuando comencé a escribirla disponía de la información que puede tener todo el mundo, cómo ocurrió, a quién mato e incluso como fueron las primeras investigaciones, y cómo su figura se ha ido alargando en el tiempo, porque luego se le han adjudicado otros asesinatos, que posteriormente han sido descartados, llegándose en ocasiones a exhumar cadáveres para realizar pruebas de ADN”. La escritora ha detallado que “entre la policía inglesa, escocesa e irlandesa, sucedía lo mismo que entre la Guardia Civil, la Ertzainza o la Policía Nacional en aquel tiempo: no estaban coordinados, no había comunicación entre ellos”. Por tal motivo, considera Redondo que “la historia de John Biblia nos ofrece una visión muy amplia de cómo ha ido evolucionando la investigación policial en las últimas décadas. Los primeros policías que se ocuparon del caso llegaron a creer que las mataba porque se negaban a mantener relaciones sexuales porque tenían la menstruación, que es lo mismo que tener una visión muy reducida del mundo femenino, que en gran medida está justificado por la ausencia casi total de mujeres en los cuerpos policiales en ese momento”. Para la autora vasca, fue esencial contar con la opinión de expertos en psicología y psiquiatría para “para que me ayudaran a trazar el perfil de John Biblia, lo que propició que tuviera claro cómo debía abordar el personaje ante el que me enfrentaba, una víctima de abusos en su infancia”. En este sentido, ha añadido Redondo que “esto no justifica sus acciones, porque el mal existe, pero sí me posibilita el volver a escribir sobre algo que considero esencial, y es la desprotección de los más pequeños cuando su hogar se convierte en un infierno, y no tienen a donde ir”. En el otro lado, se encuentra el investigador escocés Noah Scott Sherrington, “con una capacidad fuera de lo común”, que según ha reconocido la autora tiene mucho de metafórico, al “tratarse de un hombre que vive en el límite de sus posibilidades, un Noé que, como el personaje bíblico, se enfrenta al diluvio, y cuyo apellido homenajea al premio nobel de medicina Charles (Scott Sherrington), descubridor de la llamada materia gris”.

'Esperando al diluvio' “es una reflexión sobre el amor y el miedo, que son los sentimientos que más nos mueven y de los que desconocemos casi todo”, ha señalado la escritora vasca.

En cuanto al escenario, Dolores Redondo ha indicado que es “aquel Bilbao previo a la gran inundación, oscuro, con su ría contaminada, con la heroína campando a sus anchas, con una tensión política permanente, las calles tomadas, con la guerra de las banderas, pero también con un sentimiento de fiesta que trataba de ocultar todo aquello”. La posibilidad de que John Biblia se trasladara a Bilbao “es una opción absolutamente factible, ya que eran muchos los británicos que residían en la ciudad, de hecho empresas escocesas siguen operando en el puerto desde aquel tiempo”. La escritora ha conjeturado con “la posibilidad de que John Biblia sea hoy un entrañable anciano que pasea por las calles de Glasgow o de Bilbao”. Las fuertes lluvias y la inundación que padeció Bilbao a finales de agosto de 1983, que devastó gran parte de sus barrios y poblaciones cercanas y que causó la muerte de casi cuarenta personas, es un elemento esencial en el devenir de la novela y que “propició que la ciudad se transformara, siendo un ejemplo de superación en todo el mundo”, ha apostillado.

Ha finalizado su intervención Dolores Redondo subrayando que su novela es una “reflexión sobre el amor y el miedo, que son los sentimientos que más nos mueven y de los que desconocemos casi todo”, y también a la música, “tan presente en toda mi obra”, donde el legendario Amor de hombre, de Mocedades, cuenta con un lugar destacado. Esperando al diluvio, o el regreso a la novela de nuestra novelista más internacional, con más de tres millones de lectores en todo el mundo.