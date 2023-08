Juan María Rodríguez: “Tenemos que enseñar a mirar y a relacionarnos con las imágenes”

El proyecto por el que Juan María Rodríguez Caparrós fue elegido el pasado junio director del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía apostaba entre otras líneas por la "transversalidad" de estas disciplinas con el resto de las artes y las ciencias sociales, la "expansión de las actividades por toda la comunidad autónoma" y el "equilibrio entre los lenguajes de la contemporaneidad y el conocimiento de la tradición".

"Nosotros estamos comprometidos con la modernización de la cultura andaluza y con su expansión fuera", explica en persona este profesional ligado a Canal Sur TV desde 1998, divulgador apasionado de la fotografía y un referente del periodismo cultural sobre las claves del instituto que coordina. "Con el cine, por ejemplo, nuestro papel es acompañarlo. La Junta no hace películas, las hacen los creadores y las hacen muy bien. Yo acabo de llegar y lo único que puedo decir es que la ronda de contactos no ha podido ser más positiva, es muy fluida la relación de los cineastas con la Administración. Vamos a respaldar la presencia del cine andaluz en festivales, en el extranjero, y tenemos redactadas las bases de las ayudas al desarrollo de proyectos, que publicaremos en breve", informa.

Cuando se anunció su nombramiento, Rodríguez proponía "refundar el discurso artístico sobre el que, aún bajo la hegemonía de la fotografía analógica, se creó el Centro Andaluz de la Fotografía hace 30 años y actualizarlo a la revolución digital". Una idea que el almeriense refuerza en esta entrevista: "No podemos ignorar que la fotografía está en un cambio constante desde que se inventó, siempre ha respondido a la necesidad de su época. A mitad del XIX tenemos la Revolución Industrial, nace el turismo, las primeras agencias de viajes inglesas y alemanas... y la ciencia necesita una máquina que registre y que penetre en la realidad. Desde entonces no ha parado de ajustarse a los tiempos. Fue analógica, en blanco y negro, y esa etapa ha concluido. Tú puedes hacer ese tipo de imagen, estupendo, pero como ciclo histórico está acabado. Incluso la fotografía digital se enfrenta ahora a otro abismo, que se llama inteligencia artificial".

Rodríguez, que reivindica la importancia del Centro Andaluz de Fotografía –"fue el primer centro público que se creó de fotografía en España y es el único de su rango autonómico"–, sostiene que "debemos intentar enseñar a mirar y a relacionarnos con las imágenes. Esto es crucial, porque nos guste o no, vivimos rodeados de ellas. Queremos reforzar el centro con exposiciones atractivas que hablen el lenguaje de nuestra época, pero usar eso para desarrollar programas didácticos", adelanta sobre una faceta pedagógica que le interesa especialmente. "Se van a desarrollar 37 actividades en torno a la muestra de Almería y 22 alrededor de la de Málaga. Un centro de fotografía no puede ser un espacio donde se cuelguen imágenes. Eso no basta, hay que buscar algo más. Hemos entrado en la publicación de catálogos, entraremos en la publicación de libros teóricos, de reflexión sobre la imagen. Ahí andamos, intentando actualizar el trabajo y reconectando Andalucía con los escenarios de la fotografía nacional, de los que se había quedado un poco descolgada".