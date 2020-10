Cuando en 2001 publicó Agua de mayo (Muxxic, 2001), ni ella ni sus seguidores, que quizá no éramos legión pero sí muy fieles, sospechábamos que se trataba de su última entrega discográfica. La crisis de las grandes compañías de discos ya llevaba tiempo instalada entre nosotros y por eso la edición corría a cargo de la sección de un grupo periodístico. Luego vendría, también, la crisis del sector de la información y ya la publicación de discos dejó de ser un negocio y se convirtió en una tarjeta de presentación que la cantaora alicantina, afincada en Sevilla, no necesitaba. Porque ya era de sobra conocida, no sólo por la docena de discos que había publicado hasta ese momento, también por ser una figura consagrada en los festivales de verano de Andalucía y Madrid. Se inició discográficamente de la mano de Antonio Sánchez, el padre de Paco de Lucía, productor en 1976, año de la publicación del disco, de las grabaciones jondas de Philips. Debutó como Susana, porque a Sánchez, al parecer, no le gustaba el diminutivo. Pero fue con el diminutivo con el que triunfó con una serie de grabaciones de corte festero en la Movieplay de Gonzalo García-Pelayo, hasta mediados de los años 80, y en Fonomusic, desde ese momento. Éxitos como los Tangos del ole y ole o las bulerías Al alba sonaron en los autos de choque de las ferias andaluzas en los ochenta y noventa. En Larachí (1985) le acompañaba el grupo Ketama que ese mismo año debutaría discográficamente con el disco homónimo. Participó en montajes teatrales como Andalucía en pie, dirigido por José Tamayo y escrito por Fernando Quiñones y Flamenco fusión. Y también en algunos espectáculos de su cuñada, la bailara sevillana Manuela Carrasco, como Ayer, hoy y mañana del flamenco y La diosa. Camaronera de pro, festera consumada, su admiración por el legado de Antonio Mairena le llevó a conocer a fondo todo el repertorio flamenco, que interpretaba en sus recitales, pese a que sus discos, de orientación comercial, estaban repletos de contenido festero. Recordaremos siempre los tangos Amar por amar que le compuso Queco y que fueron un pequeño éxito silencioso en las academias de baile flamenco de todo el mundo. Su voz no era potente, pero trasmitía mucho colorido, a la vez que rabia y dulzura. Conmovedora por tarantos, su Nana del caballo grande fue uno de los números más destacados de Por Camarón, el homenaje grabado al genio de la Isla, con una selección de su repertorio, que le ofrecieron algunos de sus admiradores en el décimo aniversario de la muerte del cantaor de San Fernando.

Encarnación Amador Santiago (Alicante, 1955), La Susi para el arte, se inició como bailaora, siendo una adolescente, en los tablaos madrileños, donde fue descubierta para el cante por Paco de Lucía y Antonio Sánchez. Es hermana del guitarrista Joaquín Amador.