El mundo de la música celebra los 30 años de carrera de Laura Pausini en los Grammy Latinos de Sevilla

La artista Laura Pausini recibió ayer por la noche el homenaje a la Persona del Año que otorga la Academia Latina de Grabación por su trayectoria de éxitos, que cumple tres décadas este 2023, y por su compromiso con diferentes causas sociales. El Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) se ha blindado, literalmente, para acoger a un sinfín de artistas e invitados que estuvieron en la ceremonia.

Unos 1.000 asistentes que han disfrutado de una velada que hizo un recorrido por los grandes éxitos de la artista, en voz de sus colegas de profesión con sus particulares estilos. Hace unos días Pausini afirmó que "ser la Persona del Año solo pasa una vez en la vida". De hecho es la tercera mujer que lo recibe. Shakira fue elegida en 2011 y Gloria Estefan en 2008:"Me enorgullece formar parte de esta Trinidad".

También indicó que le gustaría que Vanesa Martín, Pablo López o Alejandro Sanz estuvieran "ahí conmigo". Compañeros de profesión que no dudaron en hacer acto de presencia en una alfombra roja llena de medios nacionales y latinoamericanos. Un paseo con fondo rosa en el que la música española, brasileña, mexicana, venezolana y colombiana se conjugaron para celebrar la fulgurante trayectoria de la italiana.

La protagonista de la velada fue la primera en llegar, enfundada en un vestido de Armani, y mostrando su emoción y complicidad con los fotógrafos presentes. De hecho, dio un pequeño paseo, entre risas, con la pizarra con su nombre. Esa que funciona a modo de chuleta para ayudar a los presentes que estén un poco perdidos entre tantos famosos internacionales. La italiana confirmó sentirse "sobre las nubes. Hoy es uno de los días importantes después de haber sido madre y de haberme casado".

Tras ella pasaron por la alfombra compañeros que no querían perderse este homenaje. Desde Vanesa Martín o Pablo López, que no podían faltar en la velada por petición expresa de la homenajeada, hasta Anitta, Luis Fonsi, Pablo Alborán, David Bisbal, Danny Ocean, India Martínez, Ana Mena, Beatriz Luengo, Niña Pastori o Andrea Bocelli. Todos reunidos para celebrar una trayectoria sin fronteras.

Alejandro Sanz abre la fiesta

Sobre las 22:30, media hora más tarde de lo previsto, ha arrancado la gala a Persona del Año. En el escenario, un fondo con dos abanicos, y un pequeño grupo flamenco, como no podía ser de otro modo, que dio paso a Alejandro Sanz, que se arrancó por una versión de Bienvenido sobre el género que marcará la gala de esta noche. No tardó en acompañarlo la cordobesa India Martínez y después Ana Mena con la que interpretó Volveré junto a ti, a medio camino entre el italiano, defendido por la malagueña, y el andaluz de Sanz.

Laura Pausini no pudo parar de llorar desde su asiento y poca tregua le dieron Malú y Niña Pastori que también se subieron junto a Sanz para interpretar La soledad y cerrar este inicio de fiesta. "Te queremos, te respetamos y celebramos cada segundo que nos has dado de música", recalcó Alejandro Sanz, quién abandonó la tarima recalcando que "viva la música y viva Laura Pausini".

"Ha convertido sus letras en canciones de todos los tiempos. Hoy celebra 30 años de carrera artística cautivando corazones de todo el mundo con una humildad que no tiene límites", manifestó Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de Grabación. Abud dio paso a un vídeo con el recorrido de Pausini: Desde ese famoso festival de San Remo de 1993 que la impulsó a la fama con La solitudine hasta el Grammy que ganó en 2006 por el álbum Escucha y que la convirtió en la primera cantante italiana en conseguirlo, pasando por los grandes reconocimientos que ha cosechado a lo largo de los años.

"Para la mayoría de los que estamos aquí eres un referente. Te quiero, te admiro y siempre tendré una Vespa para recogerte en Roma", señaló Vanesa Martín después de interpretar junto al cantante mexicano Carin León Amores Extraños.

Uno de los momentos más emotivos llegó con esos versos que dicen "Si miro al cielo / yo siento que serás / inolvidable para mí" de Inolvidable, entonada por David Bisbal y Luis Fonsi. Bisbal se acercó a la mesa de la cantante, en primera fila y compartida junto con su padre, su hija y su marido, para agradecerle haber llegado a tantos lugares del mundo "cantando en castellano".

Tras este dúo llegó otro compuesto por Pablo López y Antonio Orozco. Con López al piano cantaron Verdades a Medias, que en su versión original interpreta con Bebe, con un estribillo que pregunta si "¿Será que la amistad se ahogó en tu sangre fría?". "Laura Pausini es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Tengo un bebé de 20 meses y me gustaría que cuando fuera mayor se pareciera a ti", indicó un visiblemente emocionado Antonio Orozco.

Precisamente Bebe fue la siguiente en subirse al escenario ante la cara de asombro de Pausini, quien no esperaba la presencia de su gran amiga. Además, lo hizo para defender Entre tu y mil mares, uno de los grandes éxitos de la cantante, junto a Reik. "Para mí fue súper especial cantar tu música", ha señalado Bebe al terminar.

Otro de los grandes hits de la intérprete que sueña con "el perfume de sus cabellos" fue defendida por una particular versión entre el reggae y el estilo urbano de Beret y Danny Ocean. Todos los presentes tocaron las palmas con Se fue cuando apareció en escena el célebre productor de Medellín Ovy On The Drums.

Finalmente, la homenajeada subió al escenario con Luis Fonsi como encargado de hacerle entrega del galardón. "¿Lo puedo ver?", preguntó la artista antes de coger el premio y manifestó su orgullo por ser "la italiana más latina del mundo". "Me siento latina en mi manera de ser, de pensar y de sentir”, indicó y puso en valor que "nuestros corazones permanecerán juntos".

La artista ha cerrado esta fiesta con la canción que la vio nacer: La soledad. Aunque, lejos de hacer caso al título de la canción, esta noche más de 1.000 personas la han arropado en una fiesta inolvidable.