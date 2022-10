Maga: que no entierre su nombre la arena de los tiempos

Cuando uno echa la vista atrás y ve que tiene a sus espaldas veintidós años de carrera siente el vértigo del minuto consumado, que escribió Octavio Paz, y el vértigo feroz del movimiento, del que escribió Alfonsina Storni. Y sabiendo Miguel Rivera, Javi Mora y César Díaz que la música que ellos creaban siempre se ha caracterizado por sus atmósferas líricas y poéticas, y pensando en que desde hace ya más tiempo del debido atraviesan un desierto de inactividad creativa, no querían dejar morir en la arena de los tiempos el nombre de su tan amada banda: Maga.

Por eso, el sábado, día 22 de octubre de 2022 cierran esta larga etapa de sus vidas. No les gusta decir que se retiran; les parece más preciso decir que se toman un descanso indefinido. Puede parecer un eufemismo, pero es que esa expresión es la que mejor define la decisión que ha tomado el grupo, que no es la de dejarlo todo para siempre con absoluta certeza, aunque es posible que sea así, porque confiesan, con total honestidad, que ya no tienen ganas de seguir haciendo canciones con Maga u otro formato similar. No ganas en realidad, que siempre las tiene uno cuando ama la música como ellos, sino que no tienen previsto sacar nuevos discos ni salir de ese letargo creativo, del que solamente han asomado desde el final de la pandemia hasta ahora en dos ocasiones muy concretas, con conciertos acústicos del ciclo de Música en los Museos, el verano del año pasado en Sevilla y el de este año en Málaga. Las vidas cambian mucho en veintidós años, todos ellos tienen otras ocupaciones y una familia que atender; ya no es lo mismo que cuando podían llevarse toda una tarde, o estar hasta las cinco de la mañana ensayando por puro placer, porque les encantaba tocar juntos. Les sigue encantando, pero las necesidades y las prioridades van cambiando conforme uno se hace mayor.

Este cese de Maga no está reñido con la continuación de la actividad musical ni con la creatividad, porque el oficio de músico tiene muchas vertientes; de hecho, ellos no han parado de hacer cosas: Vega está trabajando a tope como road manager y se pasa la mayor parte del tiempo viajando; Rivera se ha decantado por las bandas sonoras, descubriendo un sendero que nunca antes había transitado de manera tan intensa y le parece maravilloso, una expresión artística y musical tan increíble que en este mismo año ha compuesto e interpretado ya la música de tres películas.

Por eso había que marcar un final que se recordase. Que con el tiempo la gente no se preguntase qué había sido de Maga porque ellos simplemente hubiesen dejado de estar, de tocar canciones y se hubiesen ido diluyendo, como ha pasado con otros grupos que nunca tuvieron un cierre. Ellos no querían eso. Dándole vueltas a la idea se dieron cuenta de que este año de 2022 se cumplen 22 años del comienzo de la banda y 20 de la publicación de su primer disco, y pensaron que sería muy bonito hacer una celebración del cumpleaños tan redondo de aquel disco blanco y rendirse a la figura del 22, que es el número de años que cumple el grupo y el del año en el que estamos; y apurando aún más, el del día en el que se va a celebrar el concierto. Y celebrarlo en casa; sin pensar en hacer una gira de despedida, que las ganas no dan para ello; sino aquí, en casa, rodeados de su familia y sus amigos, dedicándole a la gente que les vio nacer un concierto precioso en un espacio grandioso como es el Lope de Vega. A la dirección del teatro le pareció una idea estupenda y cuarenta y ocho horas después de anunciarlo se habían vendido el 90 por ciento de las entradas. No van a faltar la emotividad ni el calor humano.

Al contrario que cuando celebraron su 15º aniversario en el Teatro Central, para el que invitaron a muchos músicos amigos, como habían hecho unos días antes con los dos conciertos en Madrid, donde estuvieron acompañados por la crema del indie español; o en el concierto de final de gira de Salto horizontal, al que también llevaron muchos invitados, esta vez les apetecía hacer este concierto tan especial de la forma en que vinieron al mundo, con el grupo al desnudo; de hecho, junto a ellos tres solo va a estar en la batería Pablo Cabra, que ha tocado con Maga desde el año 2010, aunque no haya podido estar con ellos en el último disco. Pero tiene que estar aquí, porque es un gran músico, una persona increíble, muy generosa y este es su sitio.

En el concierto del sábado Maga va a hacer un repaso por todas las etapas del grupo en un orden casi cronológico. Cuando comenzaron a gestar la idea de Maga, Rivera y Vega estaban leyendo el libro Rayuela, de Julio Cortázar, de uno de cuyos personajes adoptaron el nombre. Los dos tenían la misma edición del libro, en el que figuraba en su portada una rayuela pintada en suelo. Por eso, para cerrar un círculo perfecto, Vega tuvo la idea de estructurar el concierto como si el grupo estuviese jugando a la rayuela; que cada una de las siete casillas que tiene la rayuela que dibujaron representase una etapa de la vida de la banda. Maga es la casilla inicial y Cielo es lo que suele ponerse en la casilla final, por eso el espectáculo que ofrecerán se llama Maga:Cielo.

Siete son las etapas que han vivido a nivel discográfico y van a interpretar canciones de todas ellas; algunas muy revisadas y otras que serán más fieles a las originales; siempre intentando que el público se lo pase muy bien y que sea un concierto apasionante, tanto para los espectadores como para ellos, que tienen la seguridad de que así va a ser. Y que la suerte les acompañe.