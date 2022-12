Mariana Treviño, de los culebrones mexicanos a pareja de Tom Hanks

La mexicana Mariana Treviño ha dado el gran salto a Hollywood acompañando a Tom Hanks en El peor vecino del mundo. Su papel más conocido hasta ahora era el de Isabel Iglesias en la serie de Netflix Club de Cuervos.

Treviño studió Lengua y Literatura Modernas Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e interpretación en la Neighborhood Playhouse School of the Theatre (Nueva York) y en el Berklee College of Music (Boston). Durante el tiempo que vivió en Estados Unidos participó en las obras Words, Words, Words de David Ives, Tractor de Heiner Müller y Homegirls on the Prowl de Cyn Cañel.

Se dio a conocer gracias a su participación en el musical Mentiras, periodo en el que llamó la atención del director Manolo Caro, que la fichó para su película No sé si cortarme las venas o dejármelas largas (2013). Profesionalmente es conocida por las películas Amor de mis amores (2014), Cómo cortar a tu patán (2017) y la ya mencionada Club de Cuervos (2015).

En 2018 interpretó a Sofía en la película Overboard (Hombre al agua) y en 2020 obtuvo su primer papel protagonista (compartido con Ilse Salas) en la popular telenovela 100 días para enamorarnos de Telemundo. Un año más tarde, en 2021, consiguió su primer protagonista en solitario, en Cecilia, producción de Paramount+.

La experiencia con Tom Hanks

Mariana Treviño protagoniza El peor vecino del mundo junto a Tom Hanks, un actor que describe como impresionante y generoso". "Es muy fácil conectar con él, abre sus puertas emocionales y repite las tomas las veces que sean necesarias", esgrime la mexicana.

"La primera vez que leí el guion me puse a llorar; las escenas del personaje de Otto debatiendo con la vida son muy fuertes, y al mismo tiempo hay puntos de comedia", explica sobre un género que le parece "el más parecido" a la vida real. "La vida transita entre esos dos estados".

Para Treviño el mensaje que la cinta lanza es inequívoco: "Estamos vivos hasta el último día de nuestras vidas, y siempre hay gente que sin premeditarlo está dispuesta a hacerte sentir mejor con un gesto", dice la actriz que, al igual que el director Marc Foster, quedó atrapada por la novela. "La sociedad en la que vivimos y en especial desde la pandemia vive sin mirar quién hay al lado", dice el director, que con la película trata de dar pie a "contar historias que hablen de hacer comunidad, de ayudarnos y de encontrarnos unos con otros".

Una llamada a la soledad de los mayores

Convertido en Otto, un anciano gruñón, Tom Hanks protagoniza en este filme una llamada sobre la soledad en personas mayores. "Lo poderoso que tiene el cine es que llama a la acción. Alguien puede ver esta película e ir a tocar la puerta de su vecino por si necesita algo", explica a EFE. "La historia conmueve porque es universal, todos conocemos un Otto", dice Hanks sobre esta película que llega a las salas el 28 de diciembre y que él mismo produce.

La adaptación de la novela sueca Un hombre llamado Ove de Fredrik Backman presenta la historia de un hombre solitario y maniático que ve su vida alterada por la llegada al vecindario de una nueva familia encabezada por Marisol (Mariana Treviño), que cambiará sus paradigmas y su forma de enfrentar la vida.

"Hay muchas cosas en la cinta que están presentes en cualquier cultura, son universales", desgrana el siete veces nominado a los Oscar sobre el filme, una afirmación con la que coincide Foster. "Me quedé fascinado al leer el libro porque es como Hamlet: una historia que se reconoce en cualquier parte del mundo".

Aunque retrata una realidad universal, Hanks apostilla que la historia está teñida de aspectos muy comunes en la sociedad americana. "En Estados Unidos hay una gran tendencia a vivir centrados en el individualismo", dice. "Vivimos rodeados de gente, como nuestros vecinos de enfrente, a la que no prestamos nunca atención".