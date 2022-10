Miguel Poveda llega mañana a la Plaza de España

Miguel Poveda llega mañana a Sevilla con su propuesta Diverso, una puesta en escena de su último disco. La cita es a las 22 horas en la Plaza de España, dentro de la programación del Icónica Sevilla Fest. La propuesta aunará estilos del flamenco tradicional, como seguiriyas, tangos o bulerías, con clásicos de la canción de autor sudamericana, entre otros temas. Propuestas como Cantaor donde Poveda canta por martinetes, seguiriyas, y soleares, a la forma de los cantaores de los años 30 y 40 y sus creaciones personales, en las que mezclaban diferentes estilos flamencos en un solo tema. O Triana, puente y La Habana donde mezcla los tangos tradicionales del antiguo arrabal sevillano con el tumbao cubano. En esta línea, harán también acto de presencia el bolero, la ranchera y el tango porteño con los que el cantaor criado en Badalona se acerca a clásicos como Te odio y te quiero, El rey o Lejos de Buenos Aires. A este respecto Poveda ha señalado en alguna ocasión que "la única pretensión de este nuevo disco es la de tender puentes entre las diferentes culturas en las que he transitado durante estos 33 años de carrera musical. Un disco que define mi filosofía de vida y arte, desde el más absoluto respeto a la tradición y con la necesidad de estrechar lazos y buscar los múltiples nexos de unión con distintas músicas de varios países que han sido y son, inspiración en este caminar con mi eje musical que es el flamenco desde la más absoluta libertad. En este nuevo trabajo he querido viajar por diferentes músicas de América sin renunciar a ser yo mismo". Con el tema Al pie de un árbol sin fruto asistiremos a un pequeño prodigio, ya que en él Miguel Poveda canta la petenera, tal y como se hace a un lado y a otro del Océano Atlántico. Lo cierto es que en México existe una petenera, llamada petenera veracruzana y petenera huazteca, que es la misma que la petenera flamenca. Las primeras peteneras jondas, de finales del siglo XIX, las que grabaron El Mochuelo o La Rubia, muestran una enorme semejanza melódica con esta petenera huazteca. Fueron José Medina, Manuel Torre y La Niña de los Peines los que dieron la fisonomía actual a este cante, en su forma jonda. Poveda transitará, con la guitarra de Jesús Guerrero, de una a otra forma musical, de un lado al otro del océano, para recordarnos que los hispanohablantes somos una única gran nación. No faltará en la propuesta la copla, una de las señas de identidad del cantaor, con clásicos como Lola la Piconera o Dolores la golondrina y composiciones de nuevo cuño como la que da título a la propuesta, un autorretrato, una declaración de principios que firma el propio cantaor junto a Ricki Rivera y José Manuel Posada Popo. Diverso incluye también composiciones de Rubén Blades, Joan Manuel Serrat y Caetano Veloso.

Miguel Poveda (Miguel Ángel Poveda León, Barcelona, 1973) es una de las grandes figuras actuales del flamenco, la copla y la canción. Pisó el escenario por primera vez con 15 años, el de la peña flamenca de su pueblo, Badalona. Después de un breve paso por el tablao barcelonés de El Cordobés, se alza, con apenas 20 años, con la Lámpara Minera del Festival de las Minas. Ha publicado 16 discos desde Viento del oeste, su debut, hasta concluir con Diverso, una discografía que incluye obras mayores como Artesano (2012) o Desglaç (2005). Este último disco, cantado completamente en catalán, incluye poemas de Jacinto Verdaguer, Valentí Gómez i Oliver, Joan Margarit, Maria Mercè Marçal, Joan Brossa, Enric Casasses, Narcís Comadira, Joan Barceló, Josep Piera, Sebastià Alzamora y Gabriel Ferrater. Como intérprete, intervino en la película La teta y la luna (1994) de Bigas Lunas y su música suena también en Los abrazos rotos (2009) de Pedro Almodóvar. En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura de España y en 2012 le es concedida la Medalla de Andalucía. En la primavera de 2021, graba la serie de documentales de TVE Caminos del flamenco dedicada al mundo de arte jondo, en la que por primera vez ejerce de presentador y lo hace junto a Soleá Morente.