El Moments Festival se rinde en Sevilla al talento ‘underground’ y a la creatividad más libre

El homenaje al cineasta, productor musical y creador inclasificable Gonzalo García Pelayo y la charla que este tendrá con Fran G. Matute será una de las propuestas que albergue la extensión del Moments Festival a Sevilla. El encuentro, una cita destacada de la vida cultural malagueña, y que desarrollará también actividades en Madrid, tomará la capital andaluza desde este fin de semana hasta el 27 de noviembre.

Moments Festival, patrocinado por Cervezas Alhambra, albergará en Sevilla más de veinte propuestas, siete talleres, seis exposiciones, cinco charlas y conciertos y seis estrenos de documentales en galerías de arte como Magasé o el Gallo Rojo, espacios culturales como la Casa de las Sirenas o La Carbonería y las dos sedes de la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla. El ilustrador peruano Blumoo diseña el cartel de esta muestra consagrada "al underground y a la filosofía do it yourself, que habitualmente tienen poca cabida en los centros culturales y educativos de nuestro territorio y que son cien por cien auténticas y fascinantes", explica Juanjo Fuentes, director de la cita.

En la sede de Nervión de la Escuela de Artes y Oficios realizará su mural el artista Chad Eaton Timber, "uno de los ilustradores más destacados de la escena norteamericana de la última década", tal como destacan desde Moments. Además del mural, el artista ofrecerá un taller y una conferencia dirigida a los alumnos sobre ilustración, skate y creatividad e inaugurará la exposición Bad back, un "viaje personal, visual y emocional a través de su obra".

Otra muestra que acoge la capital andaluza es la colectiva Jazz, Soul and Funk Covers. Un trayecto por el diseño gráfico en la música afroamericana que reúne en la Casa de las Sirenas casi 80 emblemáticas portadas gracias al proyecto que la editorial Taschen encargó al coleccionista de vinilos Joaquim Paulo y al editor Julios Wiedemann y que recorre la era dorada de esta música que logró cambiar el mundo hasta llegar a la explosión del hip-hop actual. Esta exposición es una reivindicación del arte y diseño gráfico aplicado a la música y explica cómo también se puede conocer la historia de los álbumes a través de sus carátulas.

Magasé Art Gallery divulgará el trabajo del americano Andy Jenkins en A Second Life, una muestra donde el artista multidisciplinar y director creativo reúne las piezas de papel recolectadas y construye "un nuevo discurso en un intento de retratar los hábitos irresponsables del consumidor moderno".

Otra exposición se centrará en el estudio Error Design, con algunos de los posters de conciertos más destacados de la carrera del barcelonés Xavi Forné, quien ha trabajado para bandas como Metallica, Wilco o Love of Lesbian, y que impartirá también un taller de cartelería utilizando grabados antiguos y realizando collage digital. Además, en la Galería Gallo Rojo se inaugura el sábado 16 de octubre la muestra de Unbuentipo, marca del diseñador gráfico Álvaro Fernández, quien impartirá también otro taller.

Desde Moments Festival han diseñado también "un diverso programa de workshops donde los participantes tendrán la oportunidad de aprender, de manera directa y cercana algunas de las claves de los mejores profesionales del diseño, la ilustración y la creatividad en sesiones intensivas. Así, estará el de dibujo, titulado ¿A qué venimos si no a fracasar? que propone el artista, músico y docente Berto Fojo; el de tipografía modular, impartido por el diseñador Luis B Hernández, cofundador de la revista GO Skateboarding MAG y también director de arte de Yorokobu; o el del dibujante Buba Viedma, entre otros. Algunos de estos artistas se reunirán en el encuentro Aventuras y desventuras de tres amigos creativos en la capital (y algunos consejos prácticos para sobrevivir a la miseria con relativa dignidad), programado junto a debates sobre promotores independientes o pioneros del rap en Andalucía. Más información del festival en www.momentsfestival.org.