Noche de amor con Alejandro Sanz

"Sevilla, digo Sevilla y se me derrite el paladar", había escrito Alejandro Sanz en Twitter la víspera de su concierto en el Benito Villamarín, lo que prometía un emocionante reencuentro con la ciudad con la que mantiene un idilio desde hace décadas, una estupenda relación que culminó hace meses en un acto en el que se le proclamó, junto a su maestro Manuel Alejandro, Hijo Predilecto de Andalucía. A Sanz se le quiere por aquí, como demostraban los gritos de Alejandro, Alejandro que aguardaban volver a ver a su ídolo, el fervor que se propagó entre el público en los planos que avisaban que aquello –22:41 de la noche– empezaba: fotos del intérprete con el torso desnudo mientras la banda hacía una intro de No es lo mismo que ya entonaban tres coristas. Apareció el cantante, con traje blanco y camiseta oscura, para confirmarlo: el sonido era confuso, pero no importaba, que el auditorio se sabía la letra, y el personal coreaba y ondeaba los brazos, de pie incluso en las gradas. Con un solo de guitarra de Michael Ciro se aclaraba el sonido. Sanz competía con el desfile de Dior en la Plaza de España, con el puente del Corpus, con un calendario cargado en el que se han sucedido los Red Hot Chili Peppers, los Guns N’ Roses y un Manuel Carrasco que ha roto todos los récords, pero 40.000 espectadores acudieron este jueves a demostrarle su fidelidad, y todo estaba ya preparado para la fiesta.

Tras Lo que fui es lo que soy no se anduvo con rodeos: el amor impregnaba la atmósfera. Mientras se colocaba la guitarra acústica, lo decía: "Sevilla, deja que te bese", y aludía a su propio repertorio, a uno de sus temas, que se disponía a interpretar a continuación. Los espectadores entregados, no dejaban escapar una línea y cantaban todas las letras. Un popurrí con El alma al aire, Regálame la silla donde te esperé y Hoy llueve, hoy duele prolongó el éxtasis. Sevilla se dejaba besar. Y a Sanz se le veía cómodo, emocionado: agradeció a los asistentes que hubiesen acudido y les dijo que los quería. El cantante, ya se sabe, nunca ha tenido miedo de expresar sus sentimientos, y esa honestidad le ha granjeado una legión de admiradores.