La lista de canciones del concierto de Alejandro Sanz en Sevilla

Hay días que pasan a formar parte de la historia de una ciudad y este jueves 16 de junio ha sido uno de ellos. Superjueves festivo, como popularmente se empezó a llamar este día, el de ayer pasará a la historia por congregar la presentación de la colección crucero de Dior en la Plaza de España, la celebración del Corpus y el concierto de Alejandro Sanz. Este último, el encargado de poner el broche de oro a uno de los días con mayor impacto en la ciudad. Mientras en el monumento de Aníbal González piezas impecables de alta costura se dejaban ver entre farolillos y sillas de nea, en el Estadio Benito Villamarín Alejandro Sanz llevaba a cabo uno de sus conciertos más especiales, en el que no faltaron sus canciones más emblemáticas.

Con el paladar derretido, como decía en redes, Alejandro Sanz, recién nombrado Hijo Predilecto de Andalucía y con la blanca y verde siempre por bandera, volvía a subirse al escenario en un campo del Betis que ya se antoja como casa. Bético de corazón, el artista marcó todos los goles y llevó a su público a un disfrute estratosférico, como sólo sabe hacer alguien que lleva más de 30 años sobre los escenarios.

Los conciertos de Alejandro Sanz en Sevilla siempre se antojan especiales. Ya sea porque le sirven al artista de arranque de gira o porque con ponen el punto final a su interminable lista de recitales. El concierto de ayer, en el epicentro de su gira, sabía a reencuentro a recuperar una historia sin final resuelto. Nunca se sabe cuándo será la última vez que se vivirá un momento y aquel concierto, también en el campo del Betis, el pasado 2019 parecía ser la antesala de una extensa gira que dejaría fechas por toda Andalucía. La pandemia dinamitó la esperanza, por eso este concierto se ha vivido como el mejor reencuentro entre el artista y la ciudad.

Sanz, que acaba de estrenar canción junto al ídolo de masas Camilo, se entregó a un público para el que la espera siempre merece la pena. En su mayoría femenino, aunque con edades muy dispares, el público pudo disfrutar de los temas más clásicos y míticos del artista, aunque también hubo hueco para los temas más actuales.

Un concierto en el que no faltó la entrega y la pasión que el artista demuestra cada vez que se sube a un escenario y en el que la lista de canciones que interpretó son el mejor repaso a los 30 años de carrera de Alejandro Sanz. Un repaso en al que no quisieron faltar Niña Pastori, quien siempre lleva a otro nivel Cuando nadie me ve y el futbolista del Betis Joaquín, quien finalmente se arrancó con la pataíta prometida.

Ésta es la lista de canciones del concierto de Alejandro Sanz en Sevilla