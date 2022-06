Desfile de Dior en Sevilla: Todo lo que hay que saber del evento del año

No se habla de otra cosa en la ciudad, desde la barra de la tasca de barrio a los pasillos del Parlamento (y mira que estamos en vísperas de elecciones). Lo anunciaron con el estilo y la clase que define a la maison y por fin esta noche se celebra el esperadísimo desfile de Dior en la Plaza de España, que ya está perfectamente engalanada para la ocasión. El evento del año, que comparte cartel con el concierto de Alejandro Sanz y la celebración del Corpus, ya ha congregado en la ciudad a multitud de famosos e influencers, que han dejado ver en sus redes sociales los rincones más emblemáticos de la ciudad.

La primera en llegar fue la influencer italiana Chiara Ferragni, quien ya ha hecho la visita de rigor a la Macarena y los Gitanos, se ha marcado la coreografía de la Macarena debajo del Arco (¿sabrá que es la banda sonora del macarenazo?) y ha tapeado en el Rinconcillo. Enamorada de la ciudad desde que su madre la trajese al mundo (de casta le viene al galgo), Victoria Federica tampoco ha querido perderse el evento del siglo, aunque lo primero que hizo al aterrizar en la ciudad fue disfrutar en Villa Luisa de la fiesta de presentación de la app Me caso. Aunque no han sido las únicas que no han querido perderse el evento del siglo en Sevilla.

Visitas a los templos más emblemáticos (estamos deseando ver la inspiración cofrade de Maria Grazia Chiuri en la colección crucero), la Plaza de España convertida en una feria con su portada, sus farolillos y sus sillas de nea, la figura de Carmen Amaya como icono en el que inspirarse y la confluencia de celebrities, top models y famosos e influencers de toda índole son algunos de los detalles del desfile de Dior en Sevilla. Como antesala al súper evento, te contamos todo lo que debes saber para que no pierdas detalle.

El trabajo de Dior con los artesanos locales

Poco o nada han querido desvelar por parte de la firma de lo que será el desfile en el que presenatará la colección crucero 2023. Hasta el momento, se sabe que desde Dior han querido trabajar con artesanos locales. Esta colaboración no sólo es un punto positivo para la generación de empleo, también es un reconocimiento al trabajo, la artesanía y lo grandes profesionales, no sólo de Sevilla, también de Andalucía (Hemos sabido que Moisés Giraldo y Patrizia Robel formarán el team Huelva en este gran evento como maquilladores y creadores de hair style).

Para la ocasión, Maria Grazia Chiuri, directora ejecutiva de la Maison francesa, está trabajando con artistas y artesanos sevillanos y andaluces con el objetivo de crear un evento único que mostrará la excelencia de la artesanía y la cultura andaluza a través del talento de su creadores, según ha trasladado la propia firma en una comunicación internacional. Aunque no es la única apuesta local que ha hecho Chiuri.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dior Official (@dior)

La búsqueda de la inspiración de Dior en la Semana Santa

El interés por conocer las tradiciones y cultura de la ciudad también ha llevado a la directora creativa internacional de la firma Dior a visitar las hermandades de la Macarena, la O y los Gitanos para conocer sus tesoros. Los diseñadores de la prestigiosa firma francesa no han querido dejar pasar la ocasión de conocer de primera mano todo el patrimonio de estas hermandades. Con independencia de la fe o el sentimiento religioso, la calidad de las piezas no les dejó indiferentes y estamos deseando ver en la colección los posibles guiños a esta artesanía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dior Official (@dior)

Como decíamos anteriormente, es habitual que la firma trabaje con artesanos locales, por eso ha colaborado con varios de estos talleres. Pero, además, han querido conocer el inmenso patrimonio de las cofradías sevillanas, aglutinadoras de esas piezas desde hace seis siglos, para buscar inspiración.

El poderío de Carmen Amaya como icono de Dior

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dior Official (@dior)

Desde la firma han dado pocos detalles previos de lo que sería la colección, pero lo que sí han desvelado son los carteles que la artista valenciana María Ángeles Vila ha elaborado para la ocasión y con los que se ha engalanado la ciudad. Inspirados en la fuerza y el poderío de la bailaora Carmen Amaya, los carteles de la artista tienen como protagonistas los conceptos La Capitana, Cuerpo, Alma, Fuego, Embrujo, Fuerza, Empoderamiento, que aparecen escritos en cada una de las propuestas. Mujer de bandera y con el flamenco en las venas, Carmen Amaya se convierte en el icono con el que Dior busca ahondar en las raíces andaluzas y en la fuerza de las mismas (aunque Carmen Amaya fuera catalana) para hacer de ellas fuente de inspiración.

Las famosas e influencers que estarán en el desfile de Dior

Si las propias sevillanas están como locas por acudir al desfile, nada nos hace pensar que las famosas e influncers no tengan ganas de estar presentes en el evento del siglo de la ciudad. Ya sabemos que Chiara Ferragni lleva varios días en la ciudad y que no ha querido perderse un sólo detalle, que Victoria Federica está a punto de empadronarse en Sevilla porque no se pierde un sólo evento en la ciudad y que Carla Hinojosa también se ha sumado a amabas.

Aunque no son las únicas que estarán presentes en el desfile de Dior. En la fiesta previa que la firma dio en el Alcázar pudieron verse rostros conocidos como los de Elle Macpherson, Alex Rivière, entre otras.

Para el desfile de esta noche está prevista la aparición de muchos rostros conocidos e internacionales, que iremos desvelando y cuyos looks iremos analizando