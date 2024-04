Historia de una fotografía

La ficha Paco de Lucena. Francisco Calzado Gutiérrez. La Droguería Music. 169 pp. Incluye CD.

La biografía que firma Calzado es un recorrido por la vida de uno de los tocaores más importantes y populares del siglo XIX, Francisco Díaz Fernández (Lucena, 1859-1898). De su recorrido artístico ya hay noticias en prensa de su estancia en los Cafés Cantantes sevillanos, en 1878. Y sigue Calzado el recorrido por la vida artística del tocaor reflejado en la prensa del momento, su paso por Madrid, Córdoba, La Habana, París, etc. Sus colaboraciones con Juan Breva, Loco Mateo, Loca Matea, la Pitraca, La Parrala, La Cuenca, Fernando el de Triana, Antonio Chacón, etc. Su calidad como acompañante del cante y del baile pero también como solista de soleares, panaderos, tangos, guajiras, seguidillas, malagueñas, La Rosa. Hasta su muerte, de la que también dio buena cuenta la prensa del momento, dada la popularidad del tocaor, que lo fue, no solo en los Cafés Cantantes más importantes del periodo sino también en los teatros de España y Europa.

Respecto a la iconografía, muestra la obra, en algunos casos con reiteración, casi todas las imágenes que tenemos del tocaor, incluidas aquellas de Esplugas en las que aparece acompañado por una flamenca que tradicionalmente se dijo que era La Parrala, en algunas ocasiones Trini y en otras Dolores. Las dos hermanas parece que están condenadas a ser confundidas por la historia del flamenco. La fotografía en cuestión aparece en Arte y artistas flamencos (1935) donde su autor, Fernando el de Triana, la acredita como de Trini la Parrala.

Autores posteriores han afirmado que la protagonista de la imagen era Dolores. Especialmente cuando aparecieron otras fotos, al parecer de la misma sesión, donde la flamenca aparece identificada como "Lola, cantadora de peteneras" y la fecha de 1883. Además, se aprecia que la flamenca de la foto no se parece a la otra imagen que aparece en Arte y artistas flamencos de Trini la Parrala. Pues ni Dolores ni Trini. Según el autor de esta obra, la flamenca que aparece en la fotografía junto a Paco de Lucena es Lola de Lucena. Y es que, respecto de sus amores con las Parralas, tema del que tanto se ha escrito, afirma el autor de esta obra que nada "podemos probar o desmentir". Sí que los tuvo con una bailaora jiennese llamada María Torres, a la que encontramos bailando, secundada por Paco de Lucena, en los Cafés Cantantes sevillanos en 1878. Y con la mencionada Lola de Lucena, que al parecer toma su nombre artístico del del tocaor, según señaló en su momento el cantaor José Menese, emparentado por vía paterna con Lola de Lucena. Por otra parte, en la partida de defunción del tocaor consta como casado con Eusebia Olmedo Díaz. No obstante, Calzado asegura que nada ha podido averiguar de la personalidad de esta enigmática mujer: ni partida de nacimiento, matrimonio, defunción.

Respecto a su relación con Las Parralas, lo que se puede confirmar es su coincidencia en algunos elencos, por ejemplo, el que visitó París en 1880, donde aparece, además de Paco y otros 34 intérpretes, Trini la Parrala: recoge Calzado en este sentido una noticia fechada el 10 de enero de este año en Le Galois de París y otra del 14 del mismo mes en El Comercio de Valencia. En esta misma gira, que luego llevaría al extenso elenco a Praga, Viena y Lieja, el tocaor y la Parrala comparten escenario con celebridades del baile como La Cuenca. La cantaora aparece referida simplemente como La Parrala. Calzado es de la opinión de que esta Parrala de la que habla la prensa es Trini, ya que en su repertorio figuraba el "la chanson ordinaire du pêcheur", es decir, el Pregón del pescadero según Fernando el de Triana, uno de los números que representó el elenco en París, según Le Galois. Por Le Rappel del 15 de ese mes sabemos que también en la función se hacía Le chant du sereno es decir, el canto del sereno que según Fernando el de Triana era, junto al del pescadero, los números fuertes de Trini la Parrala, razón por la que fue contratada, en su momento, en todos los cafés cantantes de España. Otros investigadores creen que la que estaba en París en 1880 era Dolores, no Trini. Y hay otros que creen, en fin, que estuvieron las dos. El problema es que Fernando el de Triana atribuye también estos dos sones, el del pescaero y el del sereno, a Dolores.

Dolores la Parrala ( Dolores Parrales Moreno, Moguer, 1845-Huelva, 1915), una de las grandes cantaoras de los Cafés Cantantes decimonónicos de Sevilla y Huelva. Cantaora completa y maestra de Antonio Silva El Portugués, su vida está envuelta en la leyenda desde que Guillermo Núñez de Prado la glosara, con no pocos inventos, en Cantaores andaluces (1904). Al mito siguió contribuyendo Lorca con una de sus viñetas del Poema del cante jondo (1928). Fernando el de Triana afirma que "fue ídolo de todos los públicos de España" y que "cantaba por serranas, seguiriyas, livianas, cañas, polos y todos los cantes grandes por soleares". De su hermana Trini dice Calzado que nació en 1855, y añade que "es más fácil que Paco hubiese tenido amores con Trinidad" que con Dolores. Manuel Bohórquez afirma que de quien fue amante Trini fue de Antonio Sol, un guitarrista de la misma generación que Paco de Lucena, discípulo de Paco el Barbero. Lola la de Lucena es el nombre artístico de Dolores Crujera Martín (La Puebla de Cazalla), cantaora. De ella dice Fernando el de Triana que "cantó muy bien". Y añade "como mujer, en el cuadro en que figuraba resplandecía su hermosura por lo arrogante". Rafael Estévez, aportando una serie de padrones sevillanos como prueba, da 1863 como el año de su nacimiento aunque el biógrafo de la cantaora, Cristino Raya, que cree que el segundo apellido de la cantaora era Díaz, sitúa su nacimiento en 1875. Para admitir que es la cantaora de la imagen, hemos de dar por buena la hipótesis de Estévez respecto a la fecha de nacimiento y al segundo nombre, Martín, de nuestra protagonista.