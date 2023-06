'Pie de hierro', la carta que Manuel Liñán baila para su padre

La sinceridad es una de las muchas virtudes que adornan a este gran bailaor que se presenta siempre con humildad, a pesar de su gran bagaje artístico, de los reconocimientos recibidos en España -entre ellos el Premio Nacional de Danza- y de haber sido nominado recientemente al restigioso Premio Olivier y para el Nacional de Danza del Reino Unido. Su último espectáculo de gran formato, Viva, además, ha sido colocado entre los cinco mejores de la temporada en el templo de la danza londinense que es el Sadler Wells.

Y esa sinceridad que muestra en las distancias cortas hace mucho que Manuel Liñán la está llevando al escenario, “porque cuando una cosa te inquieta y se te queda en la cabeza, tienes que bailarla”, explicaba esta mañana en la Diputación Provincial, con motivo de la presentación de su espectáculo Pie de hierro mañana y pasado en el Teatro Romano de Itálica.

“Este trabajo, el primero que hice después de Viva, es una carta personal a mi padre y con él pretendo sanar algunas heridas y escribir algunos versos…”, dijo.

Y es que mientras decenas de escritores –con Kafka a la cabeza- se han dedicado a escribir epístolas para sus padres, Liñán, como bailaor, ha decidido bailarle su carta de rebeldía. “Un padre torero al que quiero, que siempre me ha apoyado y con el que me llevo muy bien, pero que, como único hijo varón que soy, me tenía destinado a continuar la tradición taurina y tenía puestas en mí todas sus expectativas”, siguió explicando el granadino.

“El baile, mi arte, -confesaba-, es el único medio con el que yo puedo comunicarme y por eso lo utilizo en Pie de hierro para pedirle a mi padre que me perdone porque yo no puedo ser torero, ni puedo compartir sus sueños”. Una petición escénica que su padre no ha querido ver hasta este momento, aunque siempre tiene un lugar reservado en cada teatro.

Sin embargo, como buen artista que es, Liñan no se queda sencillamente en el mundo de las tradiciones familiares o taurinas, sino que ha extrapolado esa mirada crítica posándola también en la tradición flamenca para tratar de encontrarle, desde su ahora, un mayor sentido. En realidad, es algo que lleva muchos años haciendo, como viene demostrando desde hace años, entre otras cosas bailando con bata de cola.

“Al igual que con mi padre, con el flamenco siento una especie de dualidad. Por un lado, tengo un vínculo muy fuerte con él y con la tradición que he aprendido y que lo ha traído hasta hoy pero, por otro, no quiero repetir por repetir lo heredado, esas formas que se han ido transmitiendo de generación en generación. Me gusta preguntarme el porqué de las cosas y, sobre todo, si yo puedo aportar algo a esa tradición.

Pie de hierro tomó forma durante la pandemia con ayuda en la dramaturgia de Alberto Velasco, se estrenó en la Suma flamenca de Madrid, en noviembre de 2021, y ahora regresa a Sevilla tras pasar por numerosos escenarios de Italia, Francia y España, incluido el sevillano Teatro Central, donde se presentó hace justamente un año dentro del ciclo ‘Flamenco viene del Sur’.

Compañeros de viaje de Manuel Liñán en esta aventura son, desde el comienzo, músicos como Víctor Guadiana (violín y guitarra eléctrica), Juan Campallo (guitarra flamenca), Tacha González (palmas) y el cantaor jerezano David Carpio quien, de algún modo, se convierte en escena en un trasunto de su padre.

De Carpio dice el granadino que “es como un hermano mayor y se ha convertido en un artista imprescindible para mí. Empezamos nuestra colaboración en 2013 con el espectáculo Nómada’ y hoy por hoy seguimos generando una energía muy especial en el escenario”.

Pie de hierro, de Manuel Liñan. Días 23 y 24 a las 22:30 en el Teatro Romano de Itálica. Información y venta de entradas: www.festivalitalica.es