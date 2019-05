'La Anunciación' de Fra Angélico recupera todo su esplendor

La luz blanca y mística que baña La Anunciación de Fra Angélico, desconocida hasta el momento, vuelve a lucir, tal y como la pintó el maestro florentino, gracias a un exhaustivo proceso de restauración que ha revelado su luminosidad original y otros elementos ocultos. El cuadro, uno de los títulos más importantes del catálogo del Museo del Prado, había acumulado con el tiempo una capa de suciedad que lo ensombrecía, se había partido en dos, una de las alas había sido repintada y modificada, y varias restauraciones anteriores habían modificado los vivos colores y elementos de la imagen.

Ahora, las manos de Almudena Sánchez, una de las restauradoras de la pinacoteca madrileña, han sido las responsables del devolverle su resplandor original en un proceso que ha durado casi un año y que ha sido "emocionante de principio a fin", según ha señalado este miércoles durante la presentación de la obra restaurada. "La obra ha recuperado su luminosidad y misticismo. Es una Luz que nos introduce en la escena y nos invita a la meditación", ha subrayado delante del cuadro.

La parte más difícil del proceso ha sido quitar la capa de suciedad acumulada por el paso del tiempo, que cubría toda la imagen con un velo grisáceo. El cuadro está pintado al temple, con una base de huevo, lo que lo hace especialmente "frágil", según la restauradora.

Tras eliminar esta suciedad, se eliminaron los numerosos "repintes" que ha sufrido la obra a lo largo de la historia. El más importante fue el que se acometió después de que el cuadro se partiera en dos, hubo que volver a pintar varios elementos, entre ellos el ala derecha del ángel, que perdió su forma original y que ahora se ha recuperado.

Varios restos de oro marcaban la forma original del ala, pero las plumas -cada una de un tamaño- se habían perdido. Para dibujarlas se calculó una secuencia estudiando el resto de plumas y para pintarlas, con la técnica de dorado, se "diseñó un punzón especial".

El público también podrá apreciar los colores originales del cuadro tal y como los pintó Fra Angélico. El manto de la virgen luce ahora con intensos tonos azul ultramar y verde malaquita, y los ropajes destacan con un precioso tono de laca roja. Aunque lo que verdaderamente sobrecogedor es el intenso dorado del oro que integra las coronas de los personajes principales y los rayos del cielo.

El proceso de restauración también ha conseguido revelar detalles desconocidos de la obra en la cara de los personajes: las pestañas y los labios de la Virgen o la barba de Adán son casi imperceptibles al ojo humano, y revelan el pasado de Fra Angélico como miniaturista.

La Anunciación es una pieza fundamental para entender el Renacimiento en la Italia del siglo XV, el cuadro está considerado como el primer altar florentino de estilo renacentista en el que se utiliza la perspectiva para organizar el espacio.

La luz blanca e intensa que Fra Angélico imprimió a la obra, que se puede ver tras la restauración, podrá ser admirada por el público en la próxima gran exposición que el museo dedicará a la figura del pintor y los inicios del Renacimiento florentino,entre el 28 de mayo y el 15 de septiembre.

La restauración ha sido todo "un milagro", según ha dicho el Director Adjunto de Conservación del Museo Prado, Andrés Úbeda. El milagro ha sido financiado por dos instituciones privadas, la American Friends of the Prado Museum y Friends of Florence, que han aportado a medias los 150.000 euros que ha constado los trabajos de restauración durante un año. Ambas instituciones también han financiado parte de la restauración de las obras que integrarán la exposición que prepara el museo.