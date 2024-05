'Queen Rock Montreal' el histórico concierto de la banda de Freddie Mercury que ahora puedes ver como nunca antes

Era noviembre de 1981, y Queen, una de las bandas de rock más grandes de aquel momento, llegaba a Montreal (Canadá) para ofrecer dos conciertos multitudinarios ante un total de 40.000 personas, algo a lo que ya estaban acostumbrados. Era el broche de oro a la exitosa gira The Game Tour, la cual les había llevado por grandes estadios de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica durante el año y medio anterior.

Dos conciertos que enfadaron a Queen

Inicialmente, la banda no estaba de acuerdo con realizar los espectáculos de Montreal. "Habíamos hecho muchísimos conciertos en ese momento, y necesitábamos tomarnos un descanso. Desafortunadamente, nuestro mánager, Jim Beach, firmó un acuerdo por el cual tocaríamos en Montreal. Fue complicado para nosotros", explicó el guitarrista de Queen, Brian May, años después. Pese a esta negativa inicial, Montreal acabaría convirtiéndose en uno de los momentos más legendarios de la banda.

Los conciertos de los días 24 y 25 de noviembre de 1981 en el Forum de Montreal pusieron en apuros a la banda, además, porque se programaron con el principal objetivo de que fueran grabados. Saul Swimmer, productor estadounidense que participó en la película Let It Be, sobre Los Beatles, convenció a Jim Beach para sacar adelante este proyecto.

La década de 80 fue un momento en el que se estaban poniendo en marcha nuevas tecnologías para filmar espectáculos musicales, con el los formatos 35 mm e IMAX como grandes protagonistas. La idea era que el concierto de Queen en Montreal pudiera proyectarse posteriormente en grandes pantallas al aire libre.

No obstante, la propuesta inicial en IMAX no salió adelante, y Queen tuvo que conformarse con una versión lanzada en VHS en 1982 bajo el nombre We Will Rock You. La cinta inicial evidenciaba muchos errores de producción y sincronización. "Fue una espina clavada en nuestro costado durante muchos años de nuestra carrera. Estaba mal mezclado, con un sonido horrible y seco, sin público, por lo que no se captaba la atmósfera. Siempre fue algo que nos avergonzó", afirmó Brian May.

En 2007, la pieza se reeditó bajo su nombre actual, Queen Rock Montreal. La imagen, los colores y el sonido fueron corregidos, dando lugar a una pieza audiovisual que parecía completamente diferente a la original. Y en 2024, ha vuelto a someterse a nuevas tecnologías para un reestreno exclusivo.

Montreal, uno de los momentos clave de la historia de Queen

Los días 24 y 25 de noviembre de 1981, The Forum, en Montreal, se preparaba para recibir a Queen por cuarta vez desde el nacimiento de la banda. Los británicos vivían un momento de gran éxito con álbumes muy aclamados como The Game, el cual incluía grandes temas como Another One Bites The Dust o Crazy Little Thing Called Love (ambos número 1 en la lista Billboard).

Junto a la actuación en el Live Aid 1985 o el concierto en Wembley en 1986, los de Montreal son dos de los conciertos más memorables que se recuerdan de la historia de Queen. La impecable calidad vocal y presencia escénica de Freddie Mercury, junto con las electrizantes seis cuerda de Brian May, el sólido bajo de John Deacon y el despliegue rítmico de Roger Taylor, forman un puzzle perfectamente unificado.

El concierto de Montreal tuvo un total de 25 canciones, y reúne algunas de las actuaciones que han pasado a la historia de la banda. Es el caso de la impecable interpretación de Somebody To Love, el estreno en directo de Under Pressure (aunque sin David Bowie) o el momento en el que Mercury y May, con una guitarra acústica, deleitaron al público con Love Of My Life. Tampoco faltaron otros grandes himnos como We Are The Champions o Bohemian Rhapsody.

Queen Rock Montreal, ahora desde casa en 4K

Por primera vez, Queen Rock Montreal ha sido remasterizado digitalmente en imagen y sonido The IMAX Experience, el cual ofrece una calidad de esta pieza nunca vista antes. Brian May se refería así a esta nueva versión: "Este documental conservará para siempre una de las giras más apoteósicas de la carrera musical de Queen en su época de más éxito. El director puso el foco en Freddie, por lo que estas imágenes íntimas son, probablemente, las más valiosas jamás tomadas del Sr. Mercury en su mejor momento".

La película dirigida por Saul Swimmer, se presentó en la gran pantalla con el renovado formato IMAX en enero de 2024 en cines de todo el mundo. El éxito en taquilla fue rotundo, con una recaudación internacional que superó los 6 millones de dólares, pese a permanecer en cartelera durante apenas diez días.

Ahora, es posible ver Queen Rock Montreal en 4k e IMAX, con la máxima calidad de sonido y audio, en su versión física DVD o Blu-Ray. Además, desde el 15 de mayo, está disponible en la plataforma de streaming Disney+.