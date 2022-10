Queen lanza 'Face it alone', una canción inédita con Freddie Mercury

Brian May y Roger Taylor, los dos últimos miembros de Queen en activo avisaron en verano de que habían encontrado una canción perdida de la banda, incluyendo la inigualable voz de Freddie Mercury y dejaron entrever que iban a lanzarla. 'Face it alone' es esa canción y con ella recuperamos la voz de Mercury más de 30 años después de su muerte.

La canción es un descarte del álbum 'The Miracle', el penúltimo de la banda inglesa. "Casi nos habíamos olvidado de este tema", ha admitido Roger Taylor, batería de Queen, "una pequeña joya". "Después de todos estos años, es genial oírnos a los cuatro" ha dicho el guitarrista Brian May.