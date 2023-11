Rauw Alejandro se la devuelve a Rosalía en los Grammy Latinos con 'Se fue'

Lo de Rauw Alejandro y Rosalía parece el argumento de una telenovela. Tras su sonada ruptura, llegaron las indirectas. La última, en los Grammy Latinos de Sevilla, sonde ambos artistas parecen haberse dedicado canciones que servirían para seguir el hilo argumental de su particular historia de amor. Al principio de la gala, Rosalía ha cantado uno de los temas más míticos de Rocío Jurado, Se nos rompió el amor, mientras que Rauw Alejandro se la devolvía con un Se fue (de Laura Pausini), primer tema con el que comenzaba su medley.

Ambos artistas parecen haberse lanzado indirectas a través de sus interpretación que, si bien pueden ser pura casualidad, todo hace pensar que forman parte del hilo argumental de la relación (o precisamente la no relación) de ambos. Después de que el puertorriqueño le dedicase su tema Hayami Hana, los interrogantes sobre su ruptura quedaron todavía más en el aire. La noche de los Grammy Latinos ambos han dejado en el aire un mensaje velado sobre en qué punto se encuentran ambos. La una habla de un amor que está ya roto y que no da para más, el otro de un amor que se acaba pero que todavía duele.

Desde que se supo que los dos cantantes ya no estaban juntos, las teorías de sus seguidores ponían en el foco la lealtad de Rauw Alejandro hacia Rosalía, afirmando que le había sido infiel con un par de modelos colombianas (y que él en su propia canción desmiente). La redes sociales han trabajado mucho estas hipótesis que no dejan de ser meras conjeturas y que ninguno de los dos artistas ha confirmado o desmentido. En su momento, Rosalía emitió un breve comunicado en su perfil de Instagram al respecto en el que afirmaba que "no creía en historias y que ellos sabían lo que habían vivido". En cualquier caso, la historia de ambos parece estirarse como un chicle y, al igual que el común de los exnovios se dedican dardos envenenados en sus perfiles de Instagram, Rauw Alejandro y Rosalía seguirán usando los escenarios y las letras de las canciones para lanzarse mensajes encriptados que sólo ellos conocen.

El look de la 'venganza' de Rosalía

Tanto en su paso por la alfombra roja como en su espectacular actuación cantando por Rocío Jurado, la intérprete se ha decantado por el color negro y no ha podido ser mejor elección (dos looks que podrían añadirse a la lista de looks de la venganza que pusiera de moda Lady Di). Para la alfombra roja se ha decantado por un diseño semitransparente y ajustado al cuerpo, con escote de barco, una pieza de Balenciaga de la colección primavera-verano. Un estilismo mucho más sobrio a los que nos tiene acostumbrados con el que huye por completo de cualquier rastro de la estética que la acompañaba en El malquerer o Motomami. Unas manicura bastante más discreta que las que suele llevar (aunque no renuncia al largo) y una melena ondulada muy natural remataban su espectacular estilismo.