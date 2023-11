Rosalía canta 'Se nos rompió el amor' delante de Rauw Alejandro en los Grammy Latinos

Rosalía ha sido la encargada de dar inicio a esta 24ª edición de los Grammy Latinos que se celebra en Sevilla, la catalana ha elegido un tema de la gaditana Rocío Jurado para la apertura de esta gala y curiosamente ha escogido 'Se nos rompió el amor'. Este es uno de los temas más populares de la cantante andaluza y que a cualquiera se le viene a la mente cuando piensa en "la más grande", pero llama la atención que Rosalía haya escogido este tema en esta ocasión, ya que es la primera vez que ella y Rauw Alejandro coinciden en un evento tras su ruptura.

La relación entre la catalana y el puertorriqueño se terminó en verano de este 2023, sonaron campanas de infidelidad por parte del cantante con un par de mujeres a lo largo de su tour por todo el mundo aunque finalmente Rauw Alejandro terminó desmintiendo que la ruptura con Rosalía fuese por ese motivo. La artista española también quiso aclarar a través de sus redes sociales que una cosa es lo que habla la gente y otra cosa es lo que sucede en su vida privada, que ellos sabían cuáles habían sido los motivos reales de esa separación y esperaba que el público dejase de acusar a su ya ex novio de haberle sido infiel.

Actuación completa de Rosalía en los #LatinGRAMMY celebrados en Sevilla pic.twitter.com/3vGpn6nkKR — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) November 16, 2023

En la alfombra roja de los Grammy Latinos celebrados en Sevilla, Rosalía ha posado con unas trasparencias que poco dejaban a la imaginación, pero para interpretar el tema de Rocío Jurado se ha puesto sus mejores galas y ha conseguido un look, clásico, con estilo y muy apropiado para ese momento. Entre el público está Rauw Alejandro que no se sabe qué es lo que habrá podido sentir al ver a su ex pareja en el escenario cantando una canción con tanto significado, sabiendo que él está presente en esta edición de estos premios.

La de Rosalía ha sido una de las actuaciones de la noche, tras ella ha subido al escenario Antonio Banderas para contarles a todos los presentes los grandes referentes en cuanto a cultura, música, pintura y poesía que hay en esta tierra, ha querido defender Andalucía por todo lo alto, tal y como suele hacer siempre.