Reik: "Volver al pop con 'El correcto' ha sido volver a nuestros inicios"

El aclamado grupo mexicano Reik, sinónimo de innovación y éxito en el mundo de la música latina, aterriza en Sevilla, ciudad anfitriona de los Grammy Latinos, para celebrar sus dos décadas de carrera. El grupo sigue manteniéndose dentro de su esencia sonora a la vez que explora nuevas fronteras musicales, como es el caso de su último sencillo, El correcto, junto a Carin León. La banda comparte su visión sobre la evolución constante de su sonido, el secreto detrás de su conexión perdurable con el público y las emociones que acompañan a su participación en Person of the year, además de la nominación de Jesús Navarro junto a Paula Arenas en la categoría Mejor Grabación del año de los prestigiosos premios. Con Sevilla como telón de fondo, Reik nos invita a un viaje a través de su trayectoria, su futura gira y su inquebrantable pasión por la música.

—Celebráis 20 años en el mundo de la música, pero, sin embargo, os seguís actualizando de manera constante, de tal modo que vuestro sonido no pierde nunca vigencia.

—Sí, llevamos ya unos 20 años aproximadamente trabajando, lo cual nos suena a nosotros mismos como una locura. No es que nos sintamos nuevos, pero se nos hace rarísimo pensar en nosotros como veteranos, porque 20 años ya te ponen en esa categoría de veterano, hemos estado aquí por mucho tiempo. Pero la verdad es que, más que otra cosa, nos sentimos súper agradecidos de que la gente nos quiera seguir escuchando, porque uno puede hacer todos los esfuerzos del mundo, pero la gente es la que tiene la última palabra. Entonces nos sentimos verdaderamente agradecidos con el público de que nos sigan escuchando después de 20 años.

—Es algo realmente muy bonito lo que habéis hecho con vuestro último sencillo, El correcto, porque al final es como un regreso al principio, tiene un sonido muy de vuestros inicios, pero que suena muy fresco y muy actual.

—Muchísimas gracias. La verdad es que teníamos muchas ganas de volver a hacer pop, ya que de repente empezamos a hacer, por ejemplo, cosas de urbano o de regional mexicano. Esta vez dijimos “vamos a hacer pop” y hemos mantenido nuestras letras, que creo que han sido muy características de nuestra carrera, y ese sonido aún más fresco. Estamos felices, además, de hacerlo junto con Carin León, que es un gran cantante y le aportó muchísimo a esta canción. Se llama El correcto, y si aún no la han escuchado, los invitamos a que lo hagan.

—Vuestra música, como comentábamos antes, ha ido evolucionando, pero siempre manteniéndose en la actualidad. Supongo que esto es más sencillo cuando tenéis un sello tan distintivo vuestro.

—Hay ciertas partes están bajo el control de uno, como es en el caso de Julio, que se aplica mucho con el tema de la escritura y de que las letras tengan un lenguaje que sea identificable también. Pero también es muy lindo poder trabajar con diferentes artistas, productores, escritores, porque es súper enriquecedor la oportunidad de seguir trabajando. Conforme pasan etapas y pasan modas, toca trabajar con otros compañeros nuevos, que siempre tienen procesos diferentes que los nuestros. Entonces, ha sido muy lindo poder aprender y absorber de tantos y que la gente siga identificándolo como música nuestra.

—Además de esos 20 años de carrera y el lanzamiento de vuestro último sencillo, también estáis de celebración por la nominación de Jesús junto a Paula Arenas a Mejor Grabación del Año en los Latin Grammy.

—Honestamente, esta nominación es de Paula. Yo me siento muy agradecido de que me invitara a participar con ella y a cantar en su disco porque es una amiga que adoro y que admiro un montón. Entonces, me da mucho gusto que se le reconozca su talento y que le estén dando esta exposición que tanto se merece y yo, pues, estoy ahí de extra acompañando.

—Es la primera vez que la gala de estos premios sale de Las Vegas y además han elegido Sevilla para su celebración y mañana, además, estaréis en el evento de Person of the Year. ¿Cómo estáis viviendo esta experiencia?

— Estamos muy contentos, primero que nada, de estar aquí en Sevilla y creemos que está muy bien que se hayan hecho aquí. Habíamos estado en los Latin Grammys en Los Ángeles, en su momento, en Las Vegas, y ahora en Sevilla, donde tenemos tiempo también de conocerla un poco y pasear. Por otra parte, en cuanto a nuestra participación en Person of the Year, definitivamente estamos muy felices de cantar un tema de Laura Pausini que es una gran cantante. Tiene una trayectoria que quisiéramos muchos, la verdad. Es un honor que nos hayan invitado, porque hay demasiado talento, muchos artistas, muchos cantantes, muchos grupos… Y es muy padre que nos hayan tomado en cuenta a nosotros.

—Estáis ultimando ya también los últimos detalles para la gira que conmemorará vuestros 20 años en la música el año que viene.

— Estamos muy emocionados también de girar con este nuevo disco y con este nuevo sonido. Estamos planeando una gira súper linda, con un escenario muy cool. Creo que también una de las ventajas de llevar tantos años en la música es que uno va entendiendo lo que el público quiere de uno, y así puedes ir como un poquito empujando por lo que cada uno quiere. Me gusta pensar que la gente sale más contenta cada vez.

—¿Cómo se condensan 20 años de carrera en un directo?

—Fíjate que nosotros tenemos muy claro que el show se trata de la gente, pero 100%. Nosotros tratamos de cantar mayormente las canciones que sabe la gente. A veces nos da la tentación nuestras canciones favoritas, que no son necesariamente las que fueron sencillos, pero hemos intentado de repente meter esas canciones en el show y cuando vemos que no es la reacción que nos gusta, que es la gente gritando, cantando a todo pulmón, la sacamos. Esos temas podemos guardarlo para algún acústico más especial. Entonces, para hacer una gira de 20 años, creo que tienen que estar los éxitos que conoce la gente. A lo mejor si un día se te antoja improvisa y subir a alguien al escenario y preguntarle cuál es su canción favorita y a lo mejor cantarla, pues sería lindo. Pero tratamos de cantar lo que se sabe la gente. Han sido muchos años y la gente ha sido muy generosa con nosotros, afortunadamente.

—¿Os veremos en esa gira conmemorativa de los 20 años en España?

—Sin duda. Vamos a estar aquí dándoles lata. Yo creo que tenemos que hablar un poquito más de la música nueva que estamos sacando, pero, sin duda, no creo que vaya a pasar el 2024 sin que hagamos una gira por España.