Nueve conciertos que no puedes perderte en Sevilla en el mes de noviembre

Sevilla se va de conciertos en el mes de noviembre, convirtiéndose en el epicentro de la música gracias a un evento concreto: la celebración de los Latin Grammy por primera vez fuera de los Estados Unidos. Este hito internacional es solo el comienzo de un mes lleno de emocionantes propuestas musicales en la ciudad. Desde el emblemático ciclo de conciertos Santalucía Universal Music Week en la Plaza de España hasta la decimoquinta edición del Alhambra Monkey Week, la escena musical de Sevilla promete una experiencia inolvidable para todos los amantes de la música.

Además de nombres conocidos como Morat, Pablo López y Lola Índigo, quienes se presentarán en el marco del Santalucía Universal Music Week, la ciudad también acogerá a figuras de renombre como Paco Ibáñez y Natalia Jiménez, en el prestigioso Cartuja Center Cite. Para aquellos que buscan una experiencia musical única, hemos seleccionado diez conciertos que destacan en la apretada agenda de Sevilla en noviembre, ofreciendo una variedad de estilos y artistas que no te puedes perder.

Ahora vamos a ver una lista de diez conciertos imprescindibles en Sevilla:

Lola Índigo

Cuándo: Sábado 11 de noviembre

Sábado 11 de noviembre Dónde: Santa Lucia Universal Music Week, Plaza de España

Santa Lucia Universal Music Week, Plaza de España Precio: Desde 28 euros

Lola Índigo, una de las sensaciones del pop dance español, regresa a Sevilla en el marco de la Santa Lucia Universal Music Week. Su espectacular puesta en escena, ritmos frescos y coreografías cautivarán al público sevillano una vez más.

Paco Ibáñez

Cuándo: Domingo 12 de noviembre

Domingo 12 de noviembre Dónde: Cartuja Center Cite

Cartuja Center Cite Precio: Desde 34 euros

A tan solo una semana de su cumpleaños número 89, Paco Ibáñez, uno de los cantautores más respetados de la música española, se presentará en el Cartuja Center Cite con su gira internacional "Nos queda la palabra". Ofrecerá un repertorio lleno de canciones de amor, lucha y denuncia social, envueltas en la fuerza de su poesía.

Pablo López

Cuándo: Domingo 12 de noviembre

Domingo 12 de noviembre Dónde: Santa Lucia Universal Music Week, Plaza de España

Santa Lucia Universal Music Week, Plaza de España Precio: Desde 28 euros

Pablo López, tras su exitoso concierto en la Plaza de España durante el verano, regresa al mismo escenario acompañado solo de su inseparable piano. Un concierto íntimo que promete emocionar al público sevillano.

Morat

Cuándo: Martes 14 de noviembre

Martes 14 de noviembre Dónde: Santa Lucia Universal Music Week, Plaza de España

Santa Lucia Universal Music Week, Plaza de España Precio: Solo quedan disponibles las entradas de zona VIP (56 euros)

Morat, el cuarteto colombiano conocido por éxitos como "Cómo te atreves", llega a Sevilla para presentar su cuarto álbum de estudio, "Si ayer fuera hoy". Las entradas para pista y front stage ya se han agotado, lo que demuestra la gran expectación que ha generado este concierto.

Juan Magán

Cuándo: Miércoles 15 de noviembre

Miércoles 15 de noviembre Dónde: Santa Lucia Universal Music Week, Plaza de España

Santa Lucia Universal Music Week, Plaza de España Precio: Desde 25 euros

Juan Magán, el pionero y referente del 'electrolatino', ofrecerá un espectáculo especial en la Plaza de España, en el que no faltarán éxitos como "No sigue modas", "Si no te quisiera" y "Bailando por ahí". La cita también contará con la participación del musical "Malinche" de Nacho Cano.

Antonio Orozco

Cuándo: Viernes 17 de noviembre

Viernes 17 de noviembre Dónde: Santa Lucia Universal Music Week, Plaza de España

Santa Lucia Universal Music Week, Plaza de España Precio: Desde 28 euros

Antonio Orozco, con más de 1,500,000 discos vendidos y numerosos premios, llega a Sevilla para presentar su gira "Antología 20 años Tour". Interpretará los grandes éxitos de su carrera, incluyendo canciones de La Quinta Estación y su trabajo en solitario.

Los Planetas

Cuándo: Jueves 23 de noviembre

Jueves 23 de noviembre Dónde: Alhambra Monkey Week, Parking del Teatro Central

Alhambra Monkey Week, Parking del Teatro Central Precio: Desde 29,58 euros

Los Planetas, una banda de culto y dioses del indie español, se presentará en un formato directo y concentrado con el pianista David Montañés. Un concierto esencial que ha generado gran expectación desde su anuncio y que estará precedido por otras actuaciones destacadas.

Natalia Jiménez

Cuándo: Jueves 23 de noviembre

Jueves 23 de noviembre Dónde: Cartuja Center Cite

Cartuja Center Cite Precio: Desde 50,40 euros

Natalia Jiménez, la hispano-mexicana, presenta su gira "Antología 20 años Tour" en el Cartuja Center de Sevilla. Interpretará éxitos de su carrera, tanto de La Quinta Estación como en solitario.

Thomas Anders de Modern Talking

Cuándo: Sábado 25 de noviembre

Sábado 25 de noviembre Dónde: Palacio de los Deportes San Pablo

Palacio de los Deportes San Pablo Precio: Desde 35 euros

Thomas Anders, vocalista de Modern Talking, ofrecerá un espectáculo nostálgico para los amantes de los años ochenta. Interpretará todos los éxitos icónicos del dúo alemán y estará acompañado por su banda para una noche de euro dance llena de clásicos.