San Jorge, ¿El nuevo 'Ecce Homo' de Estella?

Como en la pequeña población aragonesa de Borjaen el verano de 2012, en Estella (Navarra) no había más que buenas intenciones. Pero con buenas intenciones está empedrado el infierno, ya lo advierte el dicho. El nuevo Ecce Homo, ya convertido en género del despropósito en sí mismo, está ahora en Navarra. Allí, la última damnificada ha sido la escultura de San Jorge, con su típica estampa (con armadura, montado a caballo y luchando contra un dragón), que se encuentra en la iglesia de San Miguel de la localidad de Estella.

Dicha escultura, un retrato ecuestre que data del siglo XVI, ha sido sometida recientemente a una intervención que la Asociación de Conservadores y Restauradores de España (ACRE), la entidad que ha denunciado el caso, califica, sin paliativos, de "desastrosa". Como es habitual en estos tiempos virales, no han tardado en aparecer memes y bromas de todo tipo tanto en las redes sociales como en la propia localidad navarra.

Aunque el asunto en realidad es grave. De ello están convencidos en la citada asociación, que en su comunicado lamentaron que, por actuar "sin los mínimos criterios de restauración" profesional y por medio de "personal no capacitado", se ha producido la "destrucción irreversible" de una "joya" del patrimonio navarro. Por ello ACRE ha adelantado ya que presentará un escrito ante la Fiscalía de la comunidad foral para reclamar la apertura de diligencias para permitir el esclarecimiento de los hechos

El Arzobispado de Pamplona ha asegurado hoy, en declaraciones recogidas por Efe, que el párroco de la iglesia de San Miguel de Estella no pretendía restaurar la escultura de San Jorge, sino simplemente "adecentar un espacio que estaba sucio". Por esta razón, explican las autoridades religiosas en su comunicado, el cura encargó los trabajos de pintura que han originado el desperfecto en la escultura policromada de San Jorge. El Arzobispado reitera en sus explicaciones que "en ningún momento" se pretendió realizar una restauración como tal, tarea para la que hubiera sido necesario, alega la Iglesia, el permiso de sus dirigentes.

Después de tener conocimiento de los hechos la semana pasada, el Arzobispado de Pamplona afirma que ya se ha puesto en contacto con la Institución Príncipe de Viana, organismo cultural de la Comunidad Foral de Navarra encargada de restaurar, mantener y custodiar el patrimonio artístico. Técnicos de esta institución realizarán un estudio para comprobar el estado de la obra y ver si es posible su recuperación.

Está por ver si dura tanto en Estella el espectáculo como duró en Borja, cuya grotesca restauración del Ecce Homo a cargo de la abrumada vecina Cecilia Jiménez diopara reportajes en el New York Times y hasta para la composición de una ópera cómica, titulada Behold the man (He aquí el hombre), y multiplicó por miles las visitas al pueblo y al modesto Santuario de Misericordia del pueblo zaragozano, cifras nunca vistas antes por aquellos lares. Cosas de los tiempos virales, sedientos del siguiente gran número fugaz del espectáculo.