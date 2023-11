Sevilla entabla 'un amor' con Mesa y Coixet

La Feria del Libro de Sevilla vivió ayer una de sus jornadas con más bullicio y trasiego. Los sevillanos aprovecharon el festivo para darse un paseo por la Plaza Nueva. Los expositores estaban abarrotados y las firmas se iban anunciando por megafonía sin cesar. Además, se inauguró la segunda edición de HispaLit con la disertación del Premio Cervantes Sergio Ramírez. Una ponencia que fue precedida por un coloquio protagonizado por la escritora Mariana Enríquez y por una charla entre la directora Isabel Coixet y la autora Sara Mesa. En esta última no cabía ni un alfiler. Muchas personas aguardaban en la entrada principal –y en la lateral– a que se quedara un resquicio libre dentro de la carpa enclavada en la Plaza de San Francisco.

En el interior se llevó a cabo el diálogo De la novela a la pantalla. Un coloquio fruto de la obra de Mesa Un amor, que Coixet ha llevado a la gran pantalla. Largometraje, protagonizado por Laia Costa y Hovik Keuchkerian, que verá la luz el próximo 10 de noviembre. El filme aborda la historia de una joven que deja su vida en la ciudad para irse a vivir al campo, un cambio que –lejos de ser como esperaba– la sumergirá en una relación sexual, devoradora y obsesiva que la consumirá completamente.

"Lo cierto es que ya no es mi libro. Cada una ha aportado una mirada diferente y eso es lo interesante", indicó la escritora. Sobre esta cuestión, la directora señaló que una de las cosas que tuvo en cuenta a la hora de plasmar el filme fue que "Sara no se sintiera traicionada". Aunque admitió que hay cosas diferentes respecto al libro, como el lenguaje o determinadas ideas fílmicas, "no quería que pensara que había utilizado su libro para contar otra historia". En este sentido, ambas coincidieron en que el personaje de Nat –la protagonista– es totalmente reconocible en ambos formatos.

"De Un amor se podrían haber hecho muchísimas películas diferentes según quién la hubiera realizado", señaló Mesa y recordó que cuando le dijeron que Coixet estaba interesada en llevar su novela a las salas de cine "intuí que podía entender el libro en la misma dirección que yo lo había interpretado como autora". "Quería escribir una historia a la contra de pilares como el amor romántico o el trabajo", explicó Mesa e hizo especial hincapié en que "la huella de Isabel está en la película, pero una buena adaptación es aquella que respeta el corazón ético y estético del libro".

No obstante, también señaló que prefirió mantenerse al margen "como una muestra de confianza" en el resultado de Coixet. "Ha prestado a los espectadores su novela y ha sido muy generosa", indicó la directora a este respecto. A pesar de que la regidora trabajó con total libertad, Mesa estuvo en contacto permanente con ella. De hecho, la escritora tiene un pequeño cameo en el largometraje.

Ambas invitaron a todos los presentes a ver la película la próxima semana. En este sentido, recordaron que el recién inaugurado cine Cervantes ofreció una proyección esta misma semana.