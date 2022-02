'The Hole X' celebrará su décimo aniversario en el Cartuja Center del 3 al 6 de marzo

El espectáculo The Hole, que nació en 2011 fruto de la colaboración entre Letsgo, Yllana y Paco León, cumple diez años y la compañía lo celebra con The Hole X, que se representará en el Cartuja Center Cite de Sevilla del 3 al 6 de marzo (jueves a las 20:30; viernes y sábado a las 18:00 y a las 22:00; domingo a las 18:00). En el nuevo show se rescata la esencia del original "con los números más impresionantes y los personajes más icónicos de las tres ediciones, sugerentes stripteases, números circenses realizados por exitosos artistas invitados e incluso una gran historia de amor aderezada con un toque más sensual que nunca", según han anunciado hoy sus artífices en la presentación en Sevilla.

Álex O'Dogherty, también responsable de la adaptación de los textos e inolvidable conductor en ediciones anteriores, se alternará en el papel de maestro de ceremonias en Sevilla con Eva Isanta, incorporada recientemente al show. Encabeza el elenco Vinilla Von Bismarck, que interpreta a la Madame. The Hole X cuenta con la dirección de Alex O'Dogerthy y Gabriel Chamé, coreografía de Guillermo Weickert, dirección musical de Marc Álvarez y ayudante de dirección José Luis Sixto Rodriguez.

The Hole comenzó su andadura bajo el eslogan "Hay que estar en el agujero para salir del agujero" con Paco León como primer maestro de ceremonias y revolucionó la cartelera. Desde entonces se ha estrenado una secuela, The Hole 2, y una precuela, The Hole Zero, y ha cautivado a dos millones y medio de espectadores en su gira nacional e internacional. El show mezcla circo, burlesque, teatro, cabaret, música y humor en un tono divertido, canalla y muy sensual.

Para celebrar el décimo aniversario, Cartuja Center Cite ofrecerá descuentos del 20% en la función del 3 de marzo a las 20:30 y en la del 4 a las 18:00. Las localidades oscilan entre 34 y 48 euros.