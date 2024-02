Dos cantaoras y una guitarra

La ficha ***** 'Tomatito'. Guitarra y composición: Tomatito. Guitarra: José del Tomate. Cante: Niña Pastori, La Macanita, Morenito de Íllora, Kiki Cortiñas. Percusión: Israel Suárez 'El Piraña'. Baile: Nararet Reyes. Lugar: Teatro de la Maestranza. Fecha: Sábado, 17 de febrero. Aforo: Lleno.

Fue un concierto frenético, pleno de energía, con pasajes memorables como cuando Niña Pastori cantó Cai, una de sus creaciones más celebradas, compuesta para ella por Alejandro Sanz, a solas con el guitarrista. O con la dinámica bulería en solitario, con el solo acompañamiento de las palmas flamencas. O las alegrías. O La leyenda del tiempo, la primera grabación que llevó a cabo Tomatito como mano derecha de Camarón, de la que hicieron una versión tan reconocible como personal. Lo que eché más de menos fue a Tomatito solo en la escena, pues se limitó a la introducción de la rondeña de Ramón Montoya para pasar luego a los jaleos en los que se sumó el grupo. De hecho, en este recital de Tomatito el único número de estricta guitarra solista de la noche fue la zambra con la que homenajearon al Niño Miguel, que interpretó José del Tomate, uno de los nombres de futuro de la guitarra solista flamenca, el hijo del tocaor almeriense. Dentro de esta dinámica frenética, la canción de amor de Too much fue un remanso, a dos guitarras, padre e hijo. Tomatito ha hecho propia la composición de Michel Camilo. También rompió con la dinámica la intervención de La Macanita, clásica, por soleá de La Serneta. La Niña Pastori hizo, con las guitarras de Tomatito y Chaboli, otro hito de su repertorio, Ya no quiero ser que, pese a no venir firmada por Jeros, evidencia su marca indeleble. Nazaret Reyes bailó con intensidad por bulería por soleá y en el fin de fiesta final, al que se sumó toda la compañía, como es natural. Tomatito representa, a día de hoy, la épica de la guitarra en unos tiempos en los que ser solista de toque flamenco es una heroicidad. Muy pocos pueden vivir de la guitarra de concierto. Tomatito es uno de ellos. Siendo fiel a sus principios. Esos que adquirió cuando, siendo apenas un adolescente, se convirtió en la mano derecha de Camarón. Fidelidad al flamenco hiperrítmico de su mentor y de Paco de Lucía, que fue el dedicatario de las mencionadas bulerías a solo.