Vanesa Martín: "Este disco está más impregnado que nunca de todos mis periplos"

La cantante malagueña Vanesa Martín es una artista todoterreno. Sus trabajos, y ya van ocho discos, ocupan las primeras posiciones en las listas de grandes éxitos en pocas semanas. Las plazas en las que toca cuelgan el cartel de "agotadas todas las localidades" en pocas horas. A pesar de llevar muchos años en la música, su voz cambia cuando habla sobre su profesión como si de un primer amor se tratara. Los sevillanos podrán deleitarse de este idilio el próximo 29 de junio en el concierto que ofrecerá para presentar su álbum Placeres y pecados en el Icónica Fest.

-En 2022 sacó su octavo disco Placeres y pecados. ¿Cómo ha conseguido articular este viaje lírico y sonoro de una forma tan armónica?

-Ha sido algo muy natural, precisamente por una apetencia de combinar diferentes productores entre sí que para mí son algunos de los nombres más relevantes, como el maestro Julio Reyes. He tenido el tiempo de estar con cada uno de ellos produciendo, arreglando y dando el aire y el camino a cada una de esas canciones. Si cualquier viaje te influye, este disco está más impregnado que nunca de todos mis periplos y he abierto la mano a fusionar. Por ejemplo, en Marzo he mezclado la chacarera con un tanguillo de Cádiz. Es un trabajo que en directo tiene un sonido muy contenido, poderoso, e íntimo a través de canciones como Punto y coma o Álgebra. Toda la gente que me sigue espera los conciertos con muchas ganas, porque más o menos adivinan que van a ser muy poderosos y muy ricos.

-¿Qué considera un placer?

-Comer, viajar, el sexo, aprender, disfrutar de los míos, poder hacer la música que hago. El pecado es precisamente perder esa identidad y esa fuerza. El no querer evolucionar y conformarte sin querer cambiar nada de tu vida a mejor.

-Después de todo lo que ha vivido, que no es poco. ¿En qué punto está de su carrera y qué espera de ella?

-Espero todo lo que esperaba en el primer momento de mi carrera. La ilusión y el deseo permanecen intactos. Tengo más experiencia, con lo cual depuro mas lo que quiero contar y cómo. También a nivel de sonido, de producción y técnico en la gira. Por suerte mi profesión me permite tener esas herramientas. Pero yo espero que la gente se emocione, vengan a los conciertos, que construyamos un viaje en común y sigamos teniendo una misma meta que es disfrutar de la vida y de la música. El público que viene a verme es viajado, lee, demanda letras y es disfrutón. Eso se nota en el sentido del humor cuando conectamos. Siempre he dicho que me siento muy orgullosa de la gente que viene a verme, porque son muy interesantes.

-La intensidad de su carrera es abrumadora. ¿Hay momentos en los que necesita parar?

-La verdad es que sí que he parado. Llevaba dos años y medio sin tener realmente vacaciones, porque tres o cuatro días no lo son. Ahora sí que he frenado casi cuatro meses y ha sido un regalo. Lo requería mi cabeza, mi cuerpo y mi energía. Necesitaba depurar muchas cosas. Los dos últimos años de mi vida han sido muy intensos con cambios de todo tipo. Me ha venido muy bien este parón y ha sido suficiente para retomar con fuerza mi trabajo. Me gusta tanto que a veces no lo considero tal, porque subirme a un escenario con mis músicos y compartir con ellos la gira es muy enriquecedor. Disfrutamos cuando vamos a Latinoamérica y vamos descubriendo de la mano países nuevos. Ese compartir en común es muy bonito y muy experiencial.

-Más allá de la lírica romántica, en sus canciones hay mucha reivindicación social. ¿Cómo afronta el reto de dar el pregón del Orgullo de Sevilla 2023?

-Me hace mucha ilusión que hayan pensado en mí para el pregón y te agradezco el matiz de encontrar en mis letras reivindicación, porque yo creo que sí la hay. Como mujer reivindico la igualdad. También la libertad de cada uno para que se enamore y para fluir. En estos años que vivimos, ponerse etiquetas en cuanto a la sexualidad me parece cateto. Afronto el pregón con inquietud porque sé que el año pasado el listón quedó muy alto. Pero también con ilusión, con honestidad y con mucha verdad. Espero estar a la altura y hablar desde lo que entiendo por amor, las anécdotas que he vivido y reivindicar la libertad de cada uno, además del respeto por encima de todo.