La actuación de Shakira, la más coreada de la noche de los Grammy Latinos en Sevilla

La sesión que hizo con Bizarrap (y el motivo personal que la llevo a ello) le han dado muchas satisfacciones a Shakira. Además de hacerse gracias a ella con el Grammy Latino a la Canción del Año y el Grammy a la Mejor Canción Pop, la letrilla que la colombiana le dedica a Piqué se ha convertido en una de las más coreadas (con coreografía incluida), tanto en discotecas como en la propia ceremonia de entrega de premios.

"Este premio se lo dedico a mis hijos, a los que he prometido que voy a ser feliz y que voy a reír con toda mi rosa, por todo lo que está por venir, porque el pasado ya no es nada, sólo se mira al futuro", declaraba la artista al recibir su segundo galardón y tras haber cantado la canción con la que le ha llegado el éxito (al menos en esta edición de los Grammy). Con todo ese trasfondo, no es de extrañar que la canción haya pegado tan fuerte y que la euforia se haya sentido desde el auditorio a la sala de prensa.

Uno de los temas más coreados de su carrera y de la noche de los Grammy Latinos

Ni el Waka waka ni La loba ni Suerte, la canción más coreada de Shakira es la que tiene con Bizarrap. Toda la historia que la envuelve (o quizás porque todo lo que toca Bizarrap se convierte en oro) y las constantes pullitas de la colombiana a Piqué han hecho de este tema todo un himno. Además, la coreografía que la acompaña la hacen todavía más pegadiza. Tanto que, durante la interpretación de la colombiana de su premiado tema el auditorio la coreó como si se tratase de un concierto. Un público en éxtasis que a ratos rompía con los relajados protocolos de una gala que ha transcurrido sin ningún sobresalto y con actuaciones milimetradas.

Después de su sonadísima ruptura con el futbolista, la artista colombiana ha compuesto desde abril de 2022, la tetralogía del desengaño. Un total de cuatro canciones en los que Shakira se despacha a gusto con su ex. Te felicito, Monotonía, Session #53 y TQG son los temas que narran su historia, quién sabe si después de la declaración a sus hijos habrá más dardos envenenados.