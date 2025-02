El artista PÁBLO en la sala David Puentes: todos los caminos que llevan a la cultura

Al pintor Pablo Yáñez –alias PÁBLO- no le convence la especialización a la hora de hacer cultura. El discurso de este creador es otro: el arte crece en la suma de sus disciplinas, y no hay por qué limitar la dedicación a la pintura o a la fotografía, al cine o a la poesía. Cada una de estas expresiones no descansan en habitaciones separadas, sino que conviven de manera orgánica. Son itinerarios que circulan por un único camino. Un camino que te va llevando a eso que denominamos cultura.

Sobre esta idea, Pablo Yáñez decidió hace casi una década trabajar en un proyecto coral en torno a la creación artística. De la escultura a la literatura; del cine a la música. Porque la cultura, insiste el pintor, es una suma de voces. Es un encuentro siempre abierto a la conversación, a ese temperamento partidario de la escucha y de la curiosidad. “Si te dedicas al arte, no tienes por qué cerrarte a una disciplina. Si te vas a dedicar al arte, no tiene por qué haber límites. En ningún sentido. Ni en la forma que hablas ni sobre lo que hablas. En la vida normal vivimos encorsetados. Pero en la parte artística podemos desarrollar muchas cosas”, reflexiona Yáñez.

Este descomunal proyecto, ambicioso y complejo, lleva por título Teatro Dodecafónico del Arte. La síntesis de la propuesta –nos desvela Pablo Yáñez- se resume en una cita del artista checo Jan Švankmajer, quien escribe: “Graba en tu espíritu que la poesía es solo una. Lo contrario a la poesía es la especialización profesional. Antes de comenzar a rodar una película, escribe un poema, pinta un cuadro, haz un collage, escribe un relato, un ensayo, porque solo alimentando la universalidad de los medios de expresión tendrás la garantía de realizar una buena película”. Švankmajer, al igual que PÁBLO, apostó por esa idea coral, y ajena al encorsetamiento, de la cultura. El checo, vinculado a la estética surrealista, “junta muchísimas disciplinas, hace de todo”, explica Yáñez.

En Teatro Dodecafónico del Arte se incluyen cuadros y fotografías de gran formato, además de instalaciones, videoproyecciones y hasta un piano –acompañado de una figura-. Todo para dar testimonio a las diferentes expresiones culturales. A su vez representadas en una serie de secuencias que se inspiran en lo teatral –de ahí el título-. Pero esta iniciativa, que aclara Yáñez está "prácticamente terminada", tiene un problema: el espacio. Resulta complejo exponer la totalidad del trabajo, pues se necesitan salas amplias y de edificios de paredes altas. Por ahora no se ha encontrado un lugar idóneo.

Yo veo esta obra como un inicio. Con el trabajo que he hecho en otras disciplinas a mí se me ha abierto una puerta”, concluye Yáñez

Dada la situación, Pablo Yáñez ha optado por presentarnos una introducción, un Prólogo, de Teatro Dodecafónico del Arte. Este anticipo se inaugura este viernes 14 en la sala David Puentes (C/ Salmedina, 3).“Lo que vamos a presentar en la sala David Puentes es una selección. En concreto, vamos a exponer dos de las cuatro partes que componen el proyecto original [Teatro Dodecafónico del Arte]”, comenta Yáñez. “La primera de las dos partes de Prólogo es puramente pintura. Los lienzos son una especie de alegoría sobre el mundo de la pintura, del teatro, del ballet. Los formatos de las obras son medio, medio formato y formato grande, y todo es técnica mixta sobre tela”, añade.

PÁBLO ojeando la publicación «La sinfonía del láudano» / DS

En Prólogo veremos homenajes a compositores como Beethoven o una referencia al “arte del mimo”, representada en la figura del popular Marcel Marceau. También habrá ocasión para conocer la música o la fotografía de PÁBLO, pues el pintor expondrá La sinfonía del láudano, una publicación que relata, en cuatro capítulos, el “paisaje emocional” del protagonista de la obra. Para relatar esta historia, Pablo Yáñez combina lo visual –fotos en torno al “collage, ensamblajes, modelado y poesía”- y lo musical. “En Prólogo vamos a dejar varios ejemplares del libro para que la gente lo pueda ver y escuchar. Igualmente, vamos a proyectar un documental que se grabó sobre el proceso creativo de esta obra fotográfica”, adelanta el pintor.

Para Pablo Yáñez, tanto Prólogo como el Teatro Dodecafónico del Arte, han sido dos proyectos que han significado “un inicio”, un punto de partida, en la trayectoria del pintor. Pudiera deducirse que un proyecto de esta dimensión es una obra de cierre a una carrera. En absoluto. Nada más lejos de la realidad. “Yo veo esta obra como un inicio. Con el trabajo que he hecho en otras disciplinas a mí se me ha abierto una puerta”, concluye Yáñez.

Esa puerta de Prólogo estará abierta en la sala David Puentes hasta el próximo 7 de marzo. En horario de 18:00h a 21:00h, de lunes a viernes.