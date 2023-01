"Queremos que nuestra sede se convierta en un referente cultural en la ciudad"

La Asociación Sevillana de Jazz, Assejazz, celebra este viernes el décimo aniversario de la organización de su primer concierto en la ciudad. Diez años de actividad ininterrumpida de difusión de la música de jazz en Sevilla que ha hecho de la asociación un referente en España y el eje central de la escena jazzística sevillana. Un trabajo que ha conseguido que la música de jazz tenga una presencia continuada en la ciudad y que ha hecho de la calidad de sus presentaciones su seña de identidad.

Con más de 300 socios en este momento, Assejazz cuenta desde marzo de 2022 con su propio espacio, que además de ser la sede de la asociación se presenta como un espacio cultural polivalente, de más de 300 metros cuadrados, que ya es el epicentro del jazz en Sevilla. Allí se programan conciertos los fines de semana, jam sessions todos los domingos al mediodía, se imparten cursos y talleres, se presentan discos de músicos de jazz locales y es allí también donde ensaya la Assejazz Big Band, la gran orquesta que gestiona la asociación. Además, Assejazz programa conciertos semanales en el Espacio Turina, el ciclo Jazz&Club, organiza anualmente junto al Cicus el festival de jazz de la Universidad de Sevilla, y todos los veranos un ciclo en los jardines del CAAC.

Como todo proyecto colectivo, Assejazz es el resultado del trabajo conjunto de muchas personas, involucradas de distinta manera y con diferente intensidad. El contrabajista Javier Delgado preside la asociación, desde el principio lideró todo el proceso de constitución de la asociación y su gestión ha sido determinante para el desarrollo de Assejazz hasta el día de hoy.

"En estos diez años no hemos parado de crecer desde el primer día. Ya cuando arrancamos tuvimos muy buena respuesta, no recuerdo si ya éramos 40 socios al inicio, que para empezar esta muy bien", recuerda Delgado. "No hemos parado de crecer año a año, en actividades, en presupuesto y en socios. En todo. Han sido diez años de crecimiento, de desarrollo de la asociación y del jazz en Sevilla".

–¿Qué ayuda han recibido?

–Assejazz siempre se ha financiado y ha salido adelante fundamentalmente con la cuota de los socios y los ingresos de taquilla. Pero como hasta hace unos meses no teníamos un local propio para poder llevar a cabo nuestras actividades tuvimos que contactar con otros colectivos y entidades. Primero fue La Carpa, después han sido organismos públicos. Con la Universidad desde el principio hemos tenido muy buena relación y un buen trabajo en común, un poco más tarde contactamos con el CAAC con el que hemos estado haciendo mucho tiempo jam sessions y los ciclos de verano, que todavía continúan, y desde hace cuatro o cinco temporadas con el Espacio Turina que es municipal. Desde hace poco ya hemos podido conseguir alguna subvención del área de Cultura del Ayuntamiento y de la Junta, espero que eso vaya a más y nos ayuden a consolidarnos, pero hasta ahora la asociación ha ido creciendo, como digo, gracias al apoyo de los socios.

–Visto en perspectiva, parece sorprendente que con tan pocos medios se hayan hecho tantas cosas y tan buenas. Assejazz debería ser vista como paradigma de gestión cultural eficiente, de saber hacer muy bien con muy pocos medios.

–El primer espacio en el que estuvimos, La Carpa, además de ser un colectivo cultural, reivindicaba la utilización de espacios públicos vacíos para entidades sin ánimo de lucro que realizaran actividades culturales y los necesitasen. Assejazz programa actividades en el CAAC desde 2014 y mantenemos muy buenas relaciones con ellos, así como las demás Administraciones con las que colaboramos, pero somos concientes de que es la asociación la que está dando contenido a esos espacios. En muchos casos, y más con tantos recortes como hay en los presupuestos de Cultura desde hace años, hay espacios a los que las Administraciones públicas no pueden dar contenidos, por lo que les viene muy bien que haya gente como nosotros que asuma ese trabajo y ese coste. Por eso diría que no es que la Junta y el Ayuntamiento nos estén apoyando y que gracias a eso tiramos para adelante, casi que más bien es al revés.

–Otra característica destacable de Assejazz es que son los propios músicos los que hacen la programación. Es, digamos, un valor añadido a la oferta.

–Sí, creo que es algo positivo. Conocemos bien los proyectos que queremos y a los músicos que los hacen. Pero aparte del criterio que podamos tener, hemos podido traer proyectos y músicos muy buenos de fuera porque los músicos nos conocían personalmente y sabían con quién trataban; bien por la asociación, bien porque habíamos tocado juntos en alguna ocasión. Los músicos confían en nosotros, saben que lo que les ofrecemos es lo mejor que les podemos ofrecer. Que las condiciones acústicas que ofrecemos son buenas, que el publico es un buen público al que le gusta esta música y sabe lo viene a escuchar, eso ha ayudado mucho a configurar la programación que hemos diseñado. No es tanto una cuestión del criterio que podamos tener por ser músicos, que lo es, como una cuestión de la relación directa y la confianza con el compañero que viene a tocar. Eso ayuda mucho a que las cosas funcionen y sean fluidas.

–¿Qué añadiría a la entrevista?

–Me gustaría incidir, aparte de la programación y todo lo que hemos hecho y consolidado en estos diez años, en el nuevo espacio que tenemos. Nuestra nueva sede es un espacio polivalente que nos permite multiplicar las actividades que hacemos. Todos los músicos que han tocado en él han elogiado su acústica y estaban encantadísimos con la sala y el ambiente y quieren volver a tocar aquí. El boca a boca se va corriendo entre los músicos y eso es muy importante. Es un espacio increíble con muchas posibilidades. Conciertos por la noche, un ambiente más distendido y familiar al medio día, los talleres, presentaciones de discos, conciertos de músicos locales, queremos que se convierta en un espacio cultural referente en la ciudad.

Para conmemorar estos diez años, Assejazz ha programado 2 conciertos internacionales y 2 jam sessions dentro de un fin de semana muy especial que espera compartir con quién quiera pasarse por su sede este fin de semana. Este viernes a las 21:30 tendremos el lujo de escuchar a Walt Weiskopopf European Quartet que presentan su nuevo disco Diamonds and Other Jewels, y el sábado a las 13:30 habrá jam session en colaboración con la Casa del Blues de Sevilla, como ya es habitual en Assejazz un sábado al mes. En esta ocasión lidera la jam Kid Carlos Band. El mismo sábado por la noche a las 21:30 visita el escenario de Assejazz The Northlanders Jazz Band, de Augustana University (USA), con Brian Hanegan como director. Para finalizar, el domingo desde las 13:30 tendrá lugar una nueva jam session dentro del programa Domingos de Jam. Un punto de encuentro ya habitual donde la música en directo y la barbacoa van de la mano en la terraza del Espacio Assejazz.