Paul Auster: "La invasión a Ucrania es la mayor devastación en Europa desde la II Guerra Mundial"

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha investido este jueves como doctor honoris causa al escritor Paul Auster y al historiador Richard L. Kagan durante un solemne acto académico presidido por la rectora Amaya Mendikoetxea. Ambas candidaturas fueron promovidas por la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad.

Durante su discurso tras ser investido doctor honoris causa por la universidad madrileña, Auster lamentó la "devastación" que ha supuesto la invasión rusa a Ucrania. "La invasión rusa a Ucrania está a punto de entrar en su quinto mes, una devastación nunca vista en Europa desde la II Guerra Mundial", señaló el escritor, quien se mostró "muy agradecido" por el reconocimiento recibido por la universidad.

El autor, que ha recibido los símbolos que acompañan al birrete laureado (un anillo, guantes blancos y el libro de la ciencia), bromeó antes de pronunciar su discurso: "¡Miradme, qué pensaría mi madre!".

El novelista, poeta y guionista Paul Auster es uno de los autores estadounidenses contemporáneos más reconocidos desde la publicación de su novela La invención de la soledad en 1982, explicó el centro universitario en un comunicado. El autor de obras como la Trilogía de Nueva York y El palacio de la luna es también un apasionado del cine, donde ha trabajado como guionista (The music of chance, Smoke) y como director (Lulu on the bridge). Auster recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2006 y es Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia desde el año 1992.

La encargada de nombrar los méritos de Auster fue la profesora Laura Arce, madrina en la candidatura del escritor, del que destacó que representa "los valores del humanismo como creador y crítico literario", así como su "vinculación con la cultura europea, su compromiso y su visión crítica de las sociedades contemporáneas". "Es uno de los escritores norteamericanos con más influencia de la literatura europea", aseguró.

Durante su discurso, Arce recordó la anécdota que llevó a Auster a convertirse en escritor, no poder conseguir el autógrafo de su ídolo de la liga de béisbol cuando tenía ocho años por no llevar un bolígrafo encima. Así, recordó las palabras del propio Auster: "Después de aquella noche comencé a llevar un lápiz conmigo allí donde iba. Si llevas un lápiz en el bolsillo, hay bastantes posibilidades de que un día te veas tentado a utilizarlo".

Por otro lado, el historiador, profesor y ensayista Richard L. Kagan es un hispanista especializado en la España de los Austrias. Licenciado en la Columbia University, Kagan se doctoró en Cambridge University con una tesis sobre La España de los Hasburgo, que fue supervisada por el historiador John H. Elliot.

Cuando empezó hace unas semanas a considerar el tema de su presentación de este jueves, Kagan averiguó que otros honrados ofrecieron una presentación de carácter autobiográfico o "mirando atrás para hacer un balance que ubicase su propia obra". "Yo por mi parte he considerado más interesante ofrecerles una breve introducción de la historia de Filadelfia, ciudad en la que vivo desde mi jubilación", relató.

El historiador es profesor de la John Hopkins University y a lo largo de su carrera ha publicado numerosas obras, entre las que destacan Los sueños de Lucrecia, Imágenes urbanas del mundo hispánico y Los cronistas y la corona.

Durante su intervención, Álvarez Osorio ha recordado que "la singladura de su familia se asemeja a la de tantas que se vieron forzadas a dejar sus tierras natales en los primeros lustros del siglo XX y trasladarse a Estados Unidos buscando una nueva vida". Así, explicó que los Kagan dejaron Ucrania "poco antes de que las guerras y el totalitarismo asolasen buen parte de Europa durante décadas". "Cabe conjeturar en qué medida este éxodo familiar pudo influir en la forma de comprender los procesos sociales y el análisis histórico por parte del profesor Kagan, así como su particular sensibilidad con los grupos estigmatizados y perseguidos a lo largo de los siglos", precisó