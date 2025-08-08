Aventuras olímpicas de Blandine

La ficha *** 'Aquel verano en París'. Comedia dramática, Francia, 2025, 77 min. Dirección: Valentine Cadic. Guion: Valentine Cadic, Mariette Désert. Fotografía: Naomi Amarger. Música: Saint DX. Intérpretes: Blandine Madec, India Hair, Arcadi Radeff, Matthias Jacquin.

Blandine es discreta, solitaria y un poco tímida, a punto de cumplir los 30 acaba de llegar desde Normandía a París en plenos Juegos Olímpicos de 2024 con la intención de ver competir a su nadadora favorita y de paso visitar a su hermana y a su sobrina después de muchos años, o tal vez lo primero sea realmente la excusa para lo segundo.

La acompañamos en su periplo errático y algo decepcionante por una ciudad entregada al acontecimiento y la celebración, mientras busca el albergue donde hospedarse, haciendo tiempo por las calles bulliciosas. Podemos palpar poco a poco su extrañeza, su estar algo fuera de lugar, sus esfuerzos por conectar con un ánimo festivo que no parece el suyo. Las cosas se le tuercen un poco, tiene que alojarse con su hermana un día antes de lo previsto, conoce su vida en plena mudanza y crisis de pareja, también a esa sobrina que vive entre padres separados. La debutante Valentine Cadic se mueve en el terreno de la comedia (el episodio en la comisaría) sin apenas forzar los acontecimientos, incluso apunta la posibilidad de un romance fugaz mientras deja pasar la realidad documental a través de la cámara.

Aquel verano en París se propone como una discreta y encantadora fábula realista desde el contraplano solitario e íntimo de la ciudad entregada (y vendida) al gran evento, como un modesto cuento (moral) de verano sobre aquellos que no encajan del todo en el engranaje social, historia de afectos escondidos que reconoce el comportamiento humano con sus virtudes y defectos. Blandine Madec la atraviesa con una honestidad y un gesto a prueba de bombas y ficciones, cálida y sensible, comprensiva y paulatinamente autoconsciente. Su viaje a la capital del cliché romántico no deja de tener nunca su propio itinerario y sus rincones secretos, pero es sobre todo el tránsito hacia el verdadero autodescubrimiento, el camino para resolver dudas e inseguridades en plena encrucijada vital.