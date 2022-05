Blue Jeans: “No tengo el síndrome de Peter Pan”

Ataviado por completo de negro, incluso su característica gorra, acude Francisco de Paula Fernández, según reza en su carné de identidad, pero al que todos conocen, especialmente los lectores más jóvenes, como Blue Jeans, a su cita con los medios de comunicación. Emocionado, posa con una bandera del Real Betis, desde las alturas contempla la Sevilla que aparece en su nueva novela, Los crímenes de Chopin. El barrio de Santa Cruz, muy especialmente, la calle Sierpes, la Giralda o la Torre del Oro son los escenarios en los que transcurre su nueva propuesta, y que el propio autor no duda en calificar como "thriller juvenil". En este sentido, Blue Jeans reconoce que "tras quince novelas publicadas, ya tocaba una en la que Sevilla, la ciudad, fuera la gran protagonista, hasta tal punto que no creo que hubiera podido escribir esta novela sin ubicarla aquí". Confiesa que ha querido trasladar al papel la "mirada del niño que fui, y que de las manos de sus padres venía los domingos a Sevilla a visitar a sus abuelos, y paseaba por la Plaza del Cabildo, la Campana o la Plaza Nueva".

Detalla Blue Jeans que "la novela me llegó una noche de insomnio, tratando de conciliar el sueño escuchando música clásica, y lo primero que me apareció fue el título, y comencé a imaginar a continuación la estructura de la novela". Con la aparición de La chica invisible, "en cierto modo abandoné un registro más juvenil, en el que abordaba sobre todo relaciones entre adolescentes, y comienzo a introducirme en el suspense". En palabras del propio autor, Los crímenes de Chopin es "una historia sobre una serie de robos en casa de gente pudiente por un ladrón que firma con una partitura de Chopin, y todo se acelera cuando un día aparece un cadáver y comienza una investigación". Argumenta el autor sevillano que los personajes "juegan un papel fundamental, Triana Velázquez, Celia Mayo o Javier Montesorín, y sobre todo Niko, un chico polaco que llegó a Sevilla huyendo de su pasado en Polonia, que es el gran protagonista".

Explica Blue Jeans que la mayoría de los personajes de esta nueva novela son juveniles, "pero dándole importancia a los que corresponden a los adultos, y a las relaciones que mantienen entre ellos". Reconoce abiertamente que "no me quiero marchar de la novela juvenil porque estoy muy orgulloso de escribir este género, pero entiendo que mis novelas las puede leer cualquier persona". En este sentido, el autor confiesa que "mi éxito reside en haber encontrado un punto medio: mis novelas no son muy light, pero tampoco están saturadas. Y aunque he tratado asuntos de todo tipo, como el bullying, el sexo o los trastornos alimentarios, siempre los he tratado con mucho respeto, sin buscar el morbo y el amarillismo", detalla.

Desde 2009, Blue Jeans ha publicado un libro cada año y "ya he realizado 500 firmas". Afirma sin dudar que con el paso de los años "me he convertido en un profesional de la literatura, y cada vez mido más los tiempos, estructuro mejor mi trabajo y trato de cumplir con mis compromisos de la mejor manera posible". Preguntado por la gran aceptación de su obra entre el colectivo juvenil, Blue Jeans argumenta que "lo principal de mis novelas es la actualidad, que los personajes son muy reales, y mis lectores se identifican con ellos". Y no le cuesta reconocer que "cada vez soy más mayor, y me distancio más de los adolescentes, pero siempre puedo tirar de recuerdos, de sensaciones, porque hay cosas que nunca cambian, que son atemporales". A este respecto, el escritor sevillano comenta que "me voy informando, veo las nueves series juveniles que aparecen, o escucho la música que ellos escuchan, intento estar al día en todo, en las jergas que emplean, en las redes que más utilizan, y me abro cuentas en Instagram o Tik Tok, porque en verdad es la parte fundamental de mi documentación: estar pendiente del mundo de los jóvenes y conocer de primera mano lo que más les interesa".

“Cada vez soy mayor, pero puedo tirar de recuerdos, sensaciones de adolescente”, dice

En un repaso de lo que ha sido su trayectoria hasta este momento, Blue Jeans comenta que "ha habido una evolución de mis lectores. Algunas de mis primeras lectoras vienen ahora con sus hijas e hijos a las firmas de mis libros, y posteriormente se ha incorporado una nueva generación, en la que hay muchos más chicos que al principio, algo que noté especialmente tras la publicación de La chica invisible". En este sentido, no le cuesta reconocer que "todavía hay mucho del Blue Jeans de los corazoncitos, más juvenil, pero también está el Blue Jeans actual, el de El campamento o el de La chica invisible". Y se muestra especialmente satisfecho al afirmar que es "muy difícil mantenerse en la novela juvenil, y yo me siento muy orgulloso de eso; y como dice mi padre, me siento tocado con una varita mágica, porque es algo realmente difícil".

Sobre sus principios, relata "que conservo las cartas de rechazo a mis primeras novelas", y que vivió una época negra, "ya que además no encontraba trabajo como periodista y vivía en un apartamento de 27 metros cuadrados". En ese punto, descubrió en las redes sociales un buen escaparate "para que la gente me conociera". Preguntado sobre su futuro, Blue Jeans afirma que "no me he planteado firmar con mi nombre real (Francisco de Paula Fernández), y cuando llegue ese momento, si es que llega, ya veremos qué escalón toca subir y cómo".

En relación a sus próximos proyectos audiovisuales dice sentirse "muy feliz e ilusionado, se trata de propuestas muy ambiciosas". Por un lado, la productora británica Good Chaos ha adquirido los derechos de su anterior novela, El campamento, con la intención de realizar una adaptación audiovisual internacional. Por otro, ya se encuentra en pleno rodaje la adaptación, como serie de televisión, en la localidad natal del autor, Carmona, así como en poblaciones cercanas, de La chica invisible, a cargo de Morena Films. "Imaginaos cómo están en mi pueblo, entre las calles cortadas por el rodaje y la selección de extras", bromea entusiasmado Blue Jeans.