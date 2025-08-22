Melancolía lejos de casa

La ficha **** 'Blue Sun Palace'. Drama, EEUU, 2024, 117 min. Dirección y guion: Constance Tsang. Fotografía: Norm Li. Música: Sami Jano. Intérpretes: Haipeng Xu, Ke-Xi Wu, Lee Kang-sheng, Janet Hsieh.

Es siempre grato reencontrarse con el bueno de Lee Kang-sheng en la pantalla, a quien hemos visto crecer como actor y personaje alter-ego en el cine del taiwanés Tsai Ming-Liang. La debutante Constance Sang lo convoca como presencia con memoria y cuerpo cinéfilos en un filme sobre el exilio y la melancolía ambientado en la comunidad china de Queens en Nueva York, una ciudad apenas intuida aquí tras las ventanas, escaparates o puertas de un filme que trabaja siempre en interiores y espacios cerrados que funcionan como trasunto del aislamiento de sus personajes.

Lo convoca como tercer vértice de un triángulo amoroso partido en dos a partir de un trágico acontecimiento que dará paso, a la media hora de metraje, a los títulos de crédito del filme. Hasta entonces, Blue Sun Palace nos ha presentado a Didi (Haipeng Xu), una emigrante que trabaja junto a otras mujeres en un salón de masajes, y también al personaje interpretado por Kang-sheng, un carpintero, también exiliado y con familia en Taiwán, con quien esta empieza una relación íntima.

Empero, ese inesperado acontecimiento parte la película en una estructura simétrica, ahora con otra mujer (Ke-Xi Wu) ocupando el lugar de la que fuera su compañera de trabajo y amiga, donde también resuenan los ecos de la melancolía, la soledad, el desarraigo o la precariedad que son, bajo un prisma esencialmente femenino, los temas de un filme sigiloso, sugerente, elocuente en sus silencios y su puesta en escena, muy pegado a los rostros y bañado en una luz particular cortesía de su hermosa fotografía analógica.

Tsang va desplegando sin prisas los asuntos de un filme de atmósfera siempre envolvente que se resiste a la obviedad incluso cuando aborda las dinámicas machistas tanto en la cultura asiática como en la occidental para acabar comprendiendo y acompañando a todos sus personajes con una misma delicadeza y empatía, sí, también a ese hombre desplazado que no sabe gestionar sus contradicciones bajo el impulso romántico.