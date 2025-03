Bob Dylan en Sevilla: un recuerdo de 1991 que revive con el estreno de 'A Complete Unknown'

Sevilla, una ciudad que ha vibrado al ritmo de grandes leyendas de la música, tuvo el privilegio de acoger a uno de los artistas más influyentes del siglo XX: Bob Dylan. Corría el año 1991, y el genio de Minnesota pisó el escenario del entonces Auditorio de la Cartuja (hoy Auditorio Rocío Jurado) en el marco del festival "Leyendas de la Guitarra", un evento que sirvió como preludio cultural a la histórica Expo’92, que abriría sus puertas apenas unos meses después.

Ahora, con el estreno de A Complete Unknown, la esperada película sobre los orígenes de Dylan protagonizada por Timothée Chalamet y nominada a 8 premios Óscar, el legado del legendario músico vuelve a estar en el centro de la conversación.

El festival, celebrado entre el 15 y el 19 de octubre de 1991, reunió a 27 de los guitarristas más legendarios del mundo, desde el blues de B.B. King hasta el flamenco de Paco de Lucía, pasando por el rock de Keith Richards y el jazz de George Benson. Con un presupuesto cercano a los 100 millones de pesetas, el evento fue una muestra del poder de la música como lenguaje universal, justo en el momento en que Sevilla se preparaba para su apertura internacional. Dylan, que entonces acababa de cumplir 50 años, se subió al mismo escenario en el que también estuvieron artistas de la talla de Brian May, Joe Cocker y Roger Waters.

Aquel 17 de octubre, el premio Nobel de Literatura (galardón que recibiría en 2016) llegó a Sevilla en un momento complejo de su carrera. Inmerso en una crisis creativa, Dylan arrastraba el peso de discos como Knocked Out Loaded o Under the Red Sky, que habían sido recibidos con duras críticas. Sin embargo, su presencia en el festival fue un recordatorio de por qué es considerado uno de los grandes autores de la música popular. Con su característica voz rasgada y su guitarra, interpretó cuatro canciones: All Along the Watchtower (con la ayuda de Richard Thompson), Boots of Spanish Leather, Across the Borderline y Answer Me. Además, compartió escenario con Keith Richards, guitarrista de The Rolling Stones, para versionar el clásico Shake, Rattle, and Roll.

Aunque su actuación no fue considerada de las mejores de su carrera, su mera presencia fue un regalo para los 5.300 asistentes que abarrotaron el auditorio. Aquella noche, el artista demostró una vez más su capacidad para reinventarse y sorprender, una cualidad que lo distingue de otros iconos del rock como The Rolling Stones, cuyas actuaciones suelen ser más predecibles.

Dylan llegó a Sevilla en plena efervescencia de su Never Ending Tour, la gira ininterrumpida que comenzó en 1988 y que, más de tres décadas después, sigue en marcha. En 1991, ofreció 101 conciertos, una muestra de su incansable espíritu nómada. Aquel año también marcó el final de su matrimonio con Carolyn Dennis, corista en sus discos gospel, y el inicio de una etapa en la que comenzó a deconstruir sus canciones, llevándolas a versiones casi irreconocibles de sus originales.

Tras aquel concierto, Sevilla tuvo que esperar hasta el 3 de mayo de 2019 para volver a ver a Dylan en directo, ya convertido en una leyenda viva. Y en junio de 2023, el genio de Minnesota regresó una vez más con dos conciertos en Fibes, esta vez en el marco de su gira Rough and Rowdy Ways, para demostrar que su capacidad de sorprender sigue intacta.

Con el estreno de A Complete Unknown, que narra el meteórico ascenso de Dylan desde los clubes de folk hasta lo más alto de las listas de éxitos, revivimos no solo su impacto en la música, sino también aquellos momentos en los que su arte tocó el corazón de Sevilla. Dylan, el poeta que cambió el rock para siempre, sigue siendo, como en 1991, un enigma fascinante.